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▲世界級美景高雄茂林紫斑蝶之美帶進乘車空間。（圖／高市府捷運局提供）

▲綠島繽紛水下世界，感受光影一路變化的乘車樂趣。（圖／高市府捷運局提供）

▲「喔熊帶你遊台灣」主題彩繪列車，自9月7日起穿梭高雄街頭，並將行駛至10月7日。（圖／高市府捷運局提供）

中秋連假即將登場，高雄輕軌也準備了一場不一樣的城市旅行！交通部觀光署推出高雄輕軌「喔熊帶你遊台灣」主題彩繪列車，自9月7日起穿梭高雄街頭，並將行駛至10月7日，全列車外觀除了換上醒目的喔熊觀光彩繪，第四節車廂更透過影像投影與聲光變化，將蔚藍海洋、海岸月夜光影、茂林紫斑蝶生態與綠島海域景致帶進乘車空間。旅客從山林蝶影一路進入蔚藍海洋，隨著列車前進，腳下與四周景象不斷轉換，讓一段原本熟悉的輕軌旅程，多了一場意想不到的沉浸式體驗。捷運局邀請市民及旅客趁著9月25日至28日中秋假期來到高雄，不妨將追著輕軌沉浸式賞月，也一起排進高雄旅遊打卡景點。「喔熊觀光號」亮相後，很快就在社群平台引發民眾分享討論，不少旅客開始透過輕軌列車動態專程「追車」，親自體驗沈浸式車廂的驚喜感受。日前，高雄市議會康裕成議長也率隊與多位同行來賓搭乘體驗，一行人掌握列車位置後刷卡上車，實際走進沉浸式車廂，感受光影隨著行車一路變化的乘車樂趣。這股追車熱潮，也讓兼具通勤、通學、就醫、觀光等多元旅次的高雄輕軌，進一步成為旅客探索城市的新選擇。捷運局長吳嘉昌表示，大眾運輸除了安全、便利地把旅客送往目的地，也可以成為認識城市、感受旅行的一部分。這次「喔熊觀光號」把台灣自然風景、觀光創意與高雄輕軌結合，列車行駛在城市街廓之間，窗外是高雄日常，車內則隨著光影展開另一段旅程。中秋連假來高雄，搭著輕軌慢慢遊覽沿線景點，也別忘了走進第四節車廂尋找限定驚喜！想提高「追車」成功率，可打開「高雄捷運」APP，找到列車動態中的喔熊ICON。展期進入最後兩週，歡迎大家把握時間，追一班特別的車，也為這趟高雄旅行多收藏一段風景。