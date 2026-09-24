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中國國家主席習近平攜夫人彭麗媛抵達華府，正式展開為期三天的國事訪問，美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞更親自前往華府近郊安德魯聯合基地接機，展現高規格接待陣仗。不過，就在習近平步出專機前，一段多名美軍人員跪在地上緊急整理、擦拭紅毯的畫面意外曝光，短短12秒影片迅速在美國社群瘋傳，隨即引發部分網友強烈反彈，甚至有人直呼「太丟臉」，掀起不小爭議。綜合香港《南華早報》報導，這段長約12秒的影片顯示，就在習近平走出專機前幾分鐘，多名身穿制服的美軍人員突然跪在停機坪上，動作迅速地將一條長約30公尺的紅毯鋪平並清理乾淨，現場氣氛顯得有些手忙腳亂。值得注意的是，當時中國外交部長王毅、外交部禮賓司司長洪磊等官員，其實已經站在專機艙門口，居高臨下看著美方人員在地上緊急整理紅毯，畫面對比相當微妙。事實上，川普這次給予習近平的接待規格相當罕見。美國總統親自前往安德魯聯合基地停機坪迎接外國領袖，這種安排在美國外交慣例中相當少見，上一次出現類似情況，還要追溯到1962年，當時的美國總統甘迺迪親自前往基地，迎接英國首相麥克米倫（Harold Macmillan），時隔一甲子再度重現。除了川普夫婦親自接機外，美方這次還特別安排2架B-1轟炸機、6架F-16及6架F-22戰機編隊飛越上空展示軍威，同時出動儀仗隊、鳴放21響禮炮，陣仗相當隆重。習近平與彭麗媛步下舷梯後，川普夫婦便親自於舷梯下方迎接，整體接待規格明顯拉高。然而，這段美軍跪地整理紅毯的12秒畫面一經曝光，隨即在美國社群平台上引發不小批評聲浪。在美中地緣政治競爭持續延燒的敏感時刻，部分網友認為，這樣的畫面恐怕有損美軍整體形象。一名網友直言「太丟臉」，語氣相當不滿；另有網友將這次接待規格，與川普接待其他國家領袖的方式相互比較，批評道：「普亭和習近平得到紅毯待遇，澤倫斯基和卡尼卻受到冷落，這就看得出川普把誰當成盟友」，言論相當尖銳。曾任美國海軍陸戰隊戰鬥機飛行員、現任肯塔基州民主黨政治人物麥格拉斯（Amy McGrath），同樣加入批評行列，她直言，美軍官兵宣誓效忠，「不是為了在討好威權領袖自尊的場面中充當道具」，措辭相當犀利，直指這樣的安排恐有失軍隊尊嚴。《南華早報》分析指出，這起插曲某種程度上也凸顯出美中兩國對外交禮賓文化的明顯差異。北京向來高度重視外交禮節與「面子」，重大迎賓場合通常會事先精心安排每一項細節，力求萬無一失；相較之下，美方的外交儀式則較具臨場彈性，對於儀式細節的要求標準也有所不同，兩種文化在這次接機場合中意外形成強烈對比。不過，也有分析人士提醒外界，不宜從紅毯等禮賓安排細節，過度延伸解讀美中兩國之間的實質關係走向，畢竟禮賓安排更多時候反映的是接待流程的臨場狀況，而非兩國關係的真正指標。值得一提的是，機場接機安排，本身也是中國外交禮賓體系中相當重要的一環。回顧今年5月川普訪問北京時，中方當時是由國家副主席韓正親自前往迎接。韓正雖已於2022年卸任中共中央政治局常委一職，但目前仍擔任國家副主席，在中國國家領導人序列中依然位居要職，顯示當時北京同樣以對等高規格接待川普，兩次接機安排前後呼應，也讓這次美方的接待陣仗更顯格外用心。