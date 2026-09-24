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台北市長選戰持續升溫，知名作家九把刀近日以「雙人分組報告」形容蔣萬安與沈伯洋的市長選擇題，被外界大讚是神比喻。國民黨台北市議員詹為元也接下這球直呼：「形容得太好了！」更進一步酸稱，分組報告最怕遇到只會「出一張嘴」的人，事情都不做，反倒是助攻做事實在的蔣萬安。九把刀近日在臉書分享觀點，如果要在蔣萬安與沈伯洋之間選一個人，陪自己完成一整學期的雙人分組報告，大家會選誰？他認為，若把市長選舉當成挑選報告夥伴，就應該思考對方是否能一起完成工作、彼此合作學習，最後拿下超級好分數，「市長也該選他吧」；反之，如果預期選了某個人當搭檔，最後可能變成所有事情都得自己一個人完成，那麼「市長就不能選他吧」。九把刀再提供另一種思考角度，若身為一個公司老闆，哪一個員工會好好回答事情做到哪裡、還欠什麼資源、遇到什麼困難、大概還需要多久、具體應該怎麼前進，「而不是不管你怎麼問他，他都⋯⋯」，哪一個員工可以讓老闆安心交付專案，自己出國玩、或是好好開發別的重要專案？用這個邏輯拿來選市長，是不是也有參考價值呢？詹為元則沿著「分組報告」的比喻開酸，每次分組報告就是有那種「出一張嘴」，一張嘴猴蕊蕊、講得天花亂墜，然後事情都不做，鍋還給其他人背。他更順勢強調，民眾當然會希望選擇一個「實在做事」的搭檔，並稱蔣萬安是「不譁眾取寵、默默做事」的人，最後更語帶嘲諷地感謝九把刀助攻。