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連假別只會搭高鐵、台鐵！乘客推薦新選擇：睡一覺就到

▲和欣客運以舒適度聞名，對連假回家不急的人來說，可說是返鄉交通首選。（圖／和欣客運臉書）

24小時都有車！「和欣客運」真實評價曝光：車型超大超華麗

▲和欣客運是台灣相當知名的客運業者，以頂級舒適的座位配置聞名，常被旅客譽為「客運界頭等艙」。（圖／翻攝和欣客運官網）

車上環境明顯乾淨又明亮，椅子坐起來也十分舒適，尤其兩排座加大了個人空間，伸直雙腳都沒有問題，椅背還能大幅度調整

和欣客運票價高CP值！台北→高雄只要375元：比高鐵便宜千元

和欣客運從台北總站到高雄建國，若選擇豪華經濟艙三排艙等，一人票價只要375元，對比搭乘高鐵從台北站到左營，標準車廂全票就要價1480元，整整省了1105元。

▲和欣客運從台北總站到高雄建國，若選擇豪華經濟艙三排艙等，一人票價只要375元。（圖／和欣客運官網）

中秋連假客運票更便宜！公路局祭85條路線優惠：最低4折起

▲為了紓減中秋連假期間國道壅塞狀況，公路局推出客運優惠，民眾從即日起至28日，搭乘85條中長途國道客運路線可享優惠。（圖／公路局提供）

2026中秋連假從明（25）日起至下周一（28日）連放4天，過去民眾返鄉首選為高鐵、台鐵等，但熱門時段總是一票難求。不過今日就有乘客推薦，表示，超高CP值與搭乘體驗難怪被讚是「客運界頭等艙」。今日有網友在Threads發文，分享凌晨搭乘和欣客運南下返鄉的體驗，表示搭乘凌晨2時8分的客運，開到高雄大約天剛好亮，整體車程估算5小時至6小時。同時，也曝光車體豪華內裝，不只個人座位大，幾乎可以平躺休息，一旁還有個人電視、充電孔可以使用。貼文曝光後，引來不少搭乘和欣客運的乘客留言，「之前也搭過和欣的夜車！睡一覺就到賺爛了」、；但也有人不同看法「有些搭到六小時真的好久」、「之前遇到塞車坐超久，還是推薦高鐵或台鐵」。據了解，和欣客運是台灣相當知名的客運業者，以頂級舒適的座位配置聞名，常被旅客譽為「客運界頭等艙」，且幾乎24小時都有車次可搭乘，目前在台北、板橋、台南、台中、高雄等地區提供跨縣市移動服務，成為台灣人往返台灣西部都會區的熱門選擇。和欣客運最厲害的是車上設備，目前主要分為「白金臥艙」、「豪華經濟艙」兩類車型，兩者差異主要在於空間配置，其中《NOWNEWS今日新聞》記者曾搭乘和欣客運「台北－台中」路線，並選擇白金臥艙車型，，長途搭乘想在車上睡個好覺完全沒問題。和欣客運除了設備出名，更推薦是它的票價相當便宜，以9月25日台北到高雄為例，雖然和欣客運票價便宜，但最大缺點在於「路途時間」，倘若遇連假或尖峰時段，搭乘時間還可能拉長，且行程變數大，乘客一坐可能得花費數小時才能抵達目的地。若旅客較趕時間，還是建議改搭台鐵或高鐵。值得一提的是，為了紓減中秋連假期間國道壅塞狀況，公路局推出客運優惠，民眾從即日起至28日，搭乘85條中長途國道客運路線可享票價6折優惠，另登錄TPASS 2.0會員，當月搭乘2-3次享15%回饋，搭乘4次以上享30%回饋，以及註冊綠色運輸服務平台再享加碼3%回饋，疊加後最高可享4折優惠。