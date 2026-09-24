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中鋼今（24）日公布8月自結損益，稅前淨利7.23億元，較上月成長一成，主因是鋼鐵業銷售單位毛利較上月增加。中鋼表示，煤鐵價格驟升推漲煉鋼成本，帶動國際鋼價回溫；亞洲地區受惠鋼材供需正向改善，多數鋼廠盤價順勢止跌反漲。另，美國關稅政策及供應趨緊，熱軋行情高檔趨升；歐洲受碳邊境調整機制及進口關稅配額限制， 熱軋價格明顯調漲。中鋼8月營收279.48億元，月減6%。前8月累計稅前淨利37.19億元，較去年同期大增2倍，主要是鋼鐵業銷售數量增加，鋼品銷售量累計499.73萬公噸。在市況觀察，中鋼指出，全球經濟溫和成長，國際貨幣基金（IMF）預期今年全球經濟成長率為3%，惟中東戰事未歇， 且美國9月正式轉向升息，年底前可能再升，不確定性因素升高，須持續觀察。台灣受惠AI供應鏈需求暢旺，出口與投資動能增強，外銷訂單成長率連18個月正成長，主計總處預估今年成長率達11.05%，創近40年來新高