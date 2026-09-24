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民進黨台北市議員簡舒培昨接獲家長陳情，指9月4日金華國中師生食用「小卷」的營養午餐後，陸續出現腹瀉、嘔吐狀況，教育局更要求校方「被動處理」、「暫不處理」；不過，教育局與金華國中隨後否認，稱沒有集體食物中毒。不過民進黨台北市長參選人沈伯洋則批評，不把事情說清楚就說造謠，不敢苟同。台北市教育局對此痛斥，簡舒培執迷不悟、偷換概念，同時譴責沈伯洋舉不出實證還跟進已經翻車的謠言，汙衊第一線同仁。教育局表示，昨和校方攤開事實，將相關時間序、學生人數及處理程序清楚說明，所謂「多個班級、導師室集體腹瀉、嘔吐」、「教育局要求學校被動處理」、「暫不處理」皆非事實，沈伯洋無憑無據、反過頭來誣指市府造謠，難道又是認知作戰？有心人士難道要做賊喊抓賊？教育局重申，簡舒培議員、沈伯洋委員應就無端造成社會恐慌道歉、也要向被污蔑的基層教育同仁、志工道歉，網路上造謠傳謠的有心人士也應停止不法行為；市府全力守護校園食安，但也絕對捍衛基層教育同仁以及家長志工的付出與尊嚴，他們不該受到無端污蔑。