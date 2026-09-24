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▲嶺東樂齡大學辦學有成，學員逐年穩定成長，活到老學到老蔚為風尚.（圖／嶺東樂齡大學提供）

▲嶺東科技大學樂齡大學24日舉行115學年度開學典禮，學員齊聚一堂，迎接新學年開學。（圖／嶺東樂齡大學提供）

傳統「畫糖」遇上人工智慧（AI），也能變成銀髮族的新學習體驗。嶺東科技大學樂齡大學24日舉行115學年度開學典禮，邀請「一串糖工作坊」帶領學員體驗AI畫糖，從童年熟悉的傳統文化出發，透過科技協助圖案發想與創作，讓學員在重溫兒時記憶之餘，也接觸數位科技。活動以「畫糖」為主題，將傳統技藝與AI結合。學員從作品構思開始，再實際動手創作，體驗AI如何成為學習與創作的工具。一筆一畫之間，童年記憶轉化為新的學習經驗，也讓學員透過創作與互動感受學習樂趣。嶺東科大樂齡大學持續推動銀髮族終身學習，本學年度規劃語言文化、健康養生、數位科技、藝術文化及生活應用等課程，讓學員依興趣及需求學習，在拓展生活視野的同時，也增加人際交流。校方表示，此次AI畫糖活動除了結合傳統文化與科技，也提供學員交流互動的機會。從一起創作、分享作品到彼此交流，增進同學情誼及師生互動；樂齡大學也持續推動跨世代交流與共學，善用校園資源打造全齡學習環境。樂齡大學主任邱一峰表示，希望透過多元、創新的樂齡教育，鼓勵學員接觸新科技、探索新事物，讓學習成為豐富生活的一部分。新學年度從一串糖、一幅糖畫開始，串起傳統文化、科技創新與學習樂趣。