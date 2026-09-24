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▲習近平入住的酒店外，街道對面也有高舉中國國旗的歡迎民眾。（圖／路透／達志影像）

中國國家主席習近平23日抵達美國華府，正式展開為期三天的國事訪問。美國總統川普（Donald Trump）親自前往安德魯聯合基地接機，為習近平鋪上紅地毯展現高規格禮遇。不過，與此同時，習近平入住的華爾道夫-阿斯托里亞酒店（Waldorf Astoria Hotel）外圍集結了大批群眾，有抗議人士高呼「共產黨下台！習近平下台」的口號，還有人特地穿著小熊維尼服，但街道對面也有高舉中國國旗的歡迎民眾，雙方陣營隔街較勁。根據《讀賣新聞》報導，為了迎接習近平到訪，白宮周邊展開了最高級別的安全警戒，多處主要道路實施封鎖並部署大批警力。而在習近平下榻的飯店外，現場同時聚集了抗議與歡迎兩派群眾，在街頭形成隔街對峙的緊張場面。大批旅美華人與抗議人士高舉寫有「反對腐敗專政」等標語的牌示，現場抗議聲浪不斷。一名專程從洛杉磯趕赴華盛頓的中國男子向《讀賣新聞》表示，他在此正是為了向習近平發出抗議之聲。另一方面，另一群群眾隔街遙遙相對，揮舞著巨幅中國國旗，並拉起寫著「熱烈歡迎」的橫幅。一名來自紐約的男子在接受《讀賣新聞》採訪時坦言，自己是「在中國總領事館安排下前來」，《讀賣新聞》報導指出，這顯示中國官方極可能在背後進行了組織與動員。美方目前已在白宮周圍加強防禦部署，以防兩派陣營衝突升級。雖然飯店外面出現大批抗議人士，但習近平在機場除了獲得川普夫婦親自接機外，美方還特別安排2架B-1轟炸機、6架F-16及6架F-22戰機編隊飛越上空展示軍威，同時出動儀仗隊、鳴放21響禮炮，陣仗相當隆重。與川普接待其他國家領袖的方式相互比較，顯現出他對習近平的重視。