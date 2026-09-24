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▲衛福部說，訪員訪查秉持「二會三不」原則，包含戴識別證件、不會索取存摺、印章、帳號，不會洩漏個人資料。（圖／記者張乃文攝）

訪員「二會三不」 衛福部：不會問與訪查無關的資料

超高齡社會來臨，衛福部於115至116年投入62.5億推動「擴大獨居老人服務」，預計動員逾1萬2千名訪員，地毯式走訪全國約70萬名獨居長者。衛福部長石崇良提到，目前已陸續訪查約8萬人，也會持續進行；同時請長者留意，訪員有「二會三不」原則，絕不會索取存摺、印章、帳號。衛福部今（24）日召開「擴大獨居老人服務」記者會，透過跨部會共同合作、公私部門總動員，由內政部戶政司提供單一戶籍資料造冊，比對串聯社福身分資料，動員公所、村里長與里幹事等基層守門員，並結合逾5000處社區關懷據點及退輔會走訪獨居民眾，進行獨居長者訪查。石崇良說，過去獨老列冊約7萬多人，此次藉由跨部會合作盤點，全台約70萬獨居長者，也希望2年內完成70多萬人的訪查；目前已經訪查約8萬多人，會陸續進行。而接受訪視的個案林阿嬤今日也出席記者會，分享自己首次遇到訪視的狀況仍記憶猶新。她說，當時訪視員在門外敲門，因為看著是不認識的人，便隔著鐵門詢問對方有什麼事情嗎？林阿嬤說，訪視員解釋說自己是要訪視孤獨長者，詢問是否有需要什麼服務。對方講得很詳細，但自己半信半疑不敢開門；她表示，訪視員當時有穿背心、掛牌子，可是還是懷疑政府是否有這樣的服務。對方一再誠懇解釋，拿證件後，林阿嬤才願意開門讓人進入家裡。隨著訪視員的持續陪伴，她情緒也逐漸開朗，因此想把這樣的經驗分享給更多人。衛福部強調，訪員將秉持「二會三不」原則，包含會戴識別證件、會出示公務證明公文，以及不會索取存摺、印章、帳號，不會洩漏個人資料，也不會詢問與訪查無關的資料。