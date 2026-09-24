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選戰倒數67天選情逐漸白熱化，民進黨台北市長參選人沈伯洋聲勢看漲，所到之處洋流聚集，但也有支持者憂心鐵人行程太操。對此競總總幹事吳思瑤報告，團隊已快速調整行程，「強制」讓候選人有必要的休息時間。沈伯洋嗓子啞了，也有安排就診，也透露主席賴清德以過來人經驗特別交代，「儘量每天讓候選人午休1小時」， 希望讓「咖啡小睡」延長，發揮調養體力的效果。有支持者擔心沈伯洋行程爆量，心疼超出負荷、過度操勞。吳思瑤表示，團隊已快速調整行程，「強制」讓候選人有必要的休息時間。沈伯洋嗓子啞了，也有安排就診，「謝謝大家關心，也請大家放心」。吳思瑤提到，剛好在昨天，主席賴清德也以「鐵人候選人」過來人的經驗，特別交代她「儘量每天讓候選人午休一小時」，這部分馬上來安排，希望讓「咖啡小睡」稍稍延長，發揮調養體力的效果。吳思瑤說，為什麼這麼拼？立法院無限期延會，5月中接受提名後，沈伯洋堅持扮演好立委的角色，質詢開會。也努力不影響修課學生的權益，所以「沈教授」也會出現在校園。而9月是立院難得的短暫休會，許多基層拜票行程就集中密集安排，大家都看到了。吳思瑤說，至於沈伯洋的個性就是拚命三郎超級認真，東奔西跑不喊累，甚至自己還要增加行程。非常了解沈的想法，知道自己是落後者，想要急起直追趕進度、補進度、超進度，要接觸更多市民朋友，推銷說明他的政策願景。最後吳思瑤強調，健康無可取代，補血才能戰鬥，團隊會好好保護沈伯洋的安全和健康，規劃好各項補給與調度，大家都是沈伯洋的總幹事，一起當他的分身，一起拚搏戰鬥。