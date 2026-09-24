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民進黨台北市長參選人沈伯洋日前上節目談到6歲女兒「小麻糬」，意外曝光家中真正的「地下總幹事」，相關片段也被網友討論。沈伯洋笑說，女兒每天緊盯爸爸掃街直播，還會糾正他笑起來「不要瞇瞇眼」，甚至認為「爸爸有我這票就贏定了」，最近更每天「數饅頭」倒數選舉，因為期待選後能去寶可夢樂園，父女間的童言童語讓不少網友笑翻。沈伯洋透露，投入選戰後每天行程滿檔，經常掃街到深夜，回家時女兒早已睡著，無法像以前一樣天天陪她說話，因此只要有空，他就會抓緊時間和女兒視訊，或買她最喜歡的寶可夢「仙子伊布」送她。日前更曾利用僅半小時的行程空檔衝回家，只為「跟女兒相處10分鐘，再出門繼續跑行程」，談起女兒時，言談間流露出滿滿疼愛。讓沈伯洋哭笑不得的是，小麻糬現在每天都在「數饅頭」倒數選舉，因為期待選後可以去寶可夢樂園，連距離投票還有六十幾天都算得一清二楚。沈伯洋笑說，小麻糬似乎認為「我有她那票，就贏定了」，因為覺得自己「那一票超大」，還沒有「票票等值」的概念，讓身為法學教授的沈伯洋傷透腦筋，「我一直在想要怎麼跟她解釋，但也沒什麼時間」。除了每天倒數，小麻糬還會緊盯爸爸直播，叮囑他笑的時候「不要瞇瞇眼」，甚至已經學會唱競選主題曲《台北順起來》，種種有愛又認真「督戰」的舉動，也讓沈伯洋笑稱，女兒才是他的「地下總幹事」。相關片段曝光後，網友也紛紛留言表示，「小麻糬這票真的超大」、「好多人會一起把票變得超級大！」、「每次聽到沈說麻糬，都充滿好多愛」，還有人喊話「1128記得投票，讓沈伯洋帶小麻糬去寶可夢樂園！」