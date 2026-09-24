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▲兆群曾擔任節目《二分之一強》班底，如今跨足歌壇推出首張個人專輯《螞蟻人》，他透露在進入演藝圈前，曾在新加坡的保險公司擔任精算師。（圖／拾光飛翔娛樂提供）

新加坡歌手兆群來台發展10週年，將於11月推出首張個人專輯《螞蟻人》，今（24）日與媒體見面，分享踏入演藝圈的甘苦談，他不僅是建材小開，原本還在保險公司當精算師月薪20萬台幣，然而兆群卻決定來台闖蕩，起初來台0收入只能靠老本生活，甚至一度窮到剩下2、3000元，但他卻不喊苦、一步步打拚，如今不僅成功發片，還成為飲料店老闆。兆群曾擔任節目《二分之一強》班底，如今跨足歌壇推出首張個人專輯《螞蟻人》，他透露在進入演藝圈前，曾在新加坡的保險公司擔任精算師，月入20萬台幣，而爸爸更是建材業老闆，背景相當驚人。然而，為了圓夢10年前來台發展。兆群坦言剛來台灣時幾乎沒有工作，節目一個月僅有一、兩集收入幾千塊，只能靠著過去存下100多萬的老本維持兩、三年的生活，甚至住在僅8、9坪大的房子，兆群表示：「沒有窗戶很潮濕，所以身體都很不好。」兆群表示媽媽因為心疼贊助他一點點的錢，而爸爸起初也非常反對，覺得他不務正業，更要他接手家業，不過兆群說：「我有嘗試一年，但要一直跑工地好累，還要曬太陽。」個性內向的他，也不喜歡頻繁與員工接觸。兆群進入演藝圈10年，靠著毅力、不放棄的精神，逐漸把事業版圖拓展到音樂以外，他透露自己投資約90坪的複合式餐廳，即將在台大開店，合作夥伴正是自己的歌唱老師，「我跟他學唱歌一陣子，然後他想要開飲料店要找合夥人，就有問到我，就想說緣份到了就可以嘗試。」另外兆群還砸下幾百萬，在台北科技大學附近開了間飲料店，未來也考慮在台灣投資房地產。