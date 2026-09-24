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▲梅蘭妮亞81萬戰袍全天不換裝！彭麗媛罕見踩高跟鞋（圖／路透社／達志影像）

美國總統川普23日親自前往馬里蘭州安德魯斯聯合基地，迎接到訪的中國國家主席習近平與夫人彭麗媛，美國第一夫人梅蘭妮亞也一同陪同接機。這是兩位第一夫人時隔9年再度同框亮相，立刻成為全球媒體焦點，而梅蘭妮亞這身俐落的深色條紋套裝，其實從當天一早的紐約行程，就一路穿到晚間接機的外交場合，敬業程度令人咋舌。梅蘭妮亞23日上午先現身紐約證券交易所（NYSE），為首屆IMPERIA女性領袖峰會敲響開市鐘。她當天走「女強人」路線，身穿Givenchy深色細條紋雙排扣羊毛西裝外套，搭配同系列及膝鉛筆裙和白色上衣，腳踩10公分高的Christian Louboutin So Kate黑色尖頭高跟鞋，配戴Cartier腕表，整體造型俐落又幹練，展現十足的職場魅力。價格方面，她的Givenchy外套要價3,550美元（約新台幣11.2萬元），裙子則為1,700美元（約新台幣5.4萬元）。Christian Louboutin高跟鞋售價995美元（約新台幣3.1萬元），Cartier腕表則價值1萬9,500美元（約新台幣62萬元）。光是已知價格的外套、裙子、腕表與高跟鞋，整套造型就要價2萬5,745美元（約新台幣81.7萬元），堪稱貨真價實的「戰袍」等級行頭。結束證交所行程後，梅蘭妮亞稍早接受《福斯新聞》訪問時，也談到晚間的接機安排。她表示，川普決定親自前往機場迎接習近平，是因為兩國領導人關係很好，「習主席到訪，我們作為東道主，要以最高禮遇，歡迎習近平夫婦。」當晚，她與川普抵達安德魯斯聯合基地，一同迎接習近平夫婦，身上仍是同一套條紋套裝與高跟鞋，展現驚人的體力與敬業精神。彭麗媛則身穿灰色調中式套裝，上衣採立領、斜襟及收腰剪裁，搭配同色系過膝裙、黑色手拿包與高跟鞋，頭髮則高高盤起，兩位第一夫人並肩走在紅毯上，不時微笑交談，形成不同風格的「夫人時尚外交」，畫面相當吸睛。韓國媒體《Aju Press》則注意到兩位第一夫人之間的「身高差」細節，指出彭麗媛過去出席正式場合時，較常選擇低跟鞋或平底鞋現身，這次卻罕見踩上約7至8公分的高跟鞋，加上高盤髮造型，視覺上進一步拉長身形，站在180公分的梅蘭妮亞身旁，巧妙縮小了兩人的視覺「身高差」，穿搭心機不容小覷。梅蘭妮亞一整天踩著高跟鞋奔波，也讓不少網友看得目瞪口呆。有人在X帳號「@MELANIAJTRUMP」貼文底下留言驚呼：「拜託誰來解釋一下，她怎麼能從早上6點就一直穿著那雙鞋？」也有人調侃「梅蘭妮亞在發功了─我的高跟鞋比妳的高跟鞋還高」、「看看那雙鞋，太誇張了！」不過也有網友大讚兩位第一夫人「優雅」、「兩人看起來都很棒」，還有人特別稱讚梅蘭妮亞即使踩著高跟鞋，走起路來依舊氣勢十足，笑說：「她穿著那雙高跟鞋還是走得比所有人快」，展現女性韌性與從容風範。