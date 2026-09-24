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健保總額逐年成長 李彥秀：政府挹注多少是關鍵

醫事人力投入破百億仍流失 籲衛福部拿出新思維

質疑總額協商淪政策背書 要求衛福部負起責任

兆元預算不是空白支票 李彥秀：民眾要的是有病床

116年度健保總額正式突破「兆元大關」，衛福部健保會23日歷經11小時協商，各總額部門一致通過採「高推估」成長率5.5%，總額達1兆434.47億元。國民黨立委李彥秀表示，健保總額規模未來可預期仍會逐年成長，但關鍵不只是預算數字增加多少，而是政府如何透過公務預算分擔預防保健、長期照顧支出，更要確保經費真正回到第一線醫事人員與民眾身上，「否則兆元預算不過是個天上數字罷了」。李彥秀指出，健保總額成長率反映人口結構改變下的醫療需求提升，以及物價逐年上漲後的醫療服務成本增加，因此可以預期，未來健保總額規模仍會逐年成長。李彥秀表示，關鍵在於政府願意挹注多少公務預算，分擔前端的預防保健、後端的長期照顧，進一步減輕醫療端負荷，並避免保費衝擊市井小民生活，這才是整體健康政策的重要觀察。李彥秀表示，全民健保是台灣人民的驕傲，去年CEOWORLD雜誌全球醫療保健系統排名，台灣再次蟬聯世界第1名，但邁入第30年的健保制度，長期被詬病建立在醫事人員的「功德」之上，從「五大皆空」到護理人力流失，都是長期沉痾。她指出，即使總統賴清德搶在總額協商前公開宣示，點名醫療人員「通通要加薪」，但過去3年衛福部已為醫事人力投入破百億元預算，人力依舊流失、分布依舊不均，「舊瓶裝不了新酒」，衛福部勢必要有新思維。李彥秀進一步表示，從賴清德在協商前的「劇透」，以及連續兩年總額協商直接達成共識，更意味行政部門對健保的強勢主導。她質疑，總額協商恐淪為替衛福部政策背書的過場，失去原本協商式民主的初衷。李彥秀認為，衛福部必須為健保政策負起完全責任，也應正視急診壅塞、醫療人力流失及病房關床等問題。李彥秀最後強調，政府更應該留意的是，「錢是否真能回饋到第一線醫事人員與民眾的身上？」兆元預算不是空白支票，更不該「肉包子打狗」。她表示，民眾真正關心的是生病時有沒有病床，醫事人員在意的是工作環境能否改善，「否則兆元預算不過是個天上數字罷了」。