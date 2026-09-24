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網友翻出哈佛演講 質疑「同志遊行照片其實是萬聖節」

北市府曬當年照片 魏汶萱：同一天2場活動都有參加

年底選戰逼近，有網友翻出台北市長蔣萬安2024年赴哈佛大學演講內容，質疑蔣萬安當時聲稱曾參加2023年同志大遊行，簡報卻放上扮成《航海王》角色索隆、出席天母萬聖節活動的照片，質疑他當年根本沒有參加同志遊行。對此，台北市政府發言人魏汶萱今（24）日出面駁斥，並公布當年活動照片，強調蔣萬安2023年10月28日同一天先後參加天母萬聖節活動及同志大遊行，「2場都有去、照片行程都有紀錄」。有網友在Threads等社群平台翻出蔣萬安2024年前往哈佛大學演講的片段，指出蔣萬安當時談到台北市是一座平權城市，並提及自己曾參與2023年同志大遊行。不過，網友發現簡報中出現一張蔣萬安染著綠髮、Cosplay《航海王》角色索隆的照片，而這張照片實際上是2023年10月參加天母「搞什麼鬼」萬聖節嘉年華活動時所拍。因此該網友進一步質疑，這張照片並非同志大遊行現場，當時也沒有看到蔣萬安參加2023年同志大遊行的相關消息，因此懷疑他在哈佛演講時說法與實際行程不符。而相關說法在社群平台擴散後，也引發不少討論。對此，台北市政府發言人魏汶萱今澄清，表示2023年10月28日當天，蔣萬安確實先後參加2場活動，並找出當年蔣萬安參與同志大遊行時與相關團體合影的照片。魏汶萱指出，蔣萬安當天扮成索隆出席「天母搞什麼鬼」萬聖節嘉年華活動；同一天，同志大遊行也在台北市政府前舉行，蔣萬安同樣有到場參加。魏汶萱強調，「有圖、有行程、有真相」，蔣萬安當天2場活動都有出席，「有去就是有去，到底誰在說謊、誰在造謠？」外界因簡報使用萬聖節活動照片，就進一步推論蔣萬安沒有參加同志遊行，是錯誤連結，並反問相關質疑者是否應為錯誤指控道歉？