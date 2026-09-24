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▲好市多烤雞受到民眾歡迎，不少人都會分享將之再加工變化成另一道菜的聰明食譜。（圖取自好市多臉書facebook.com/Costco）

在網路上經常分享如何健康減脂、自製美味營養料理的IG網紅「Keelan」，近日分享利用好市多常賣商品烤雞，加入白飯與調味料就能做成一份高蛋白雞肉飯，看起來油香四溢，感覺吃起來肯定重口味且十分涮嘴。該影片引起20萬人按讚，甚至有高達840萬人瀏覽。《NOWNEWS今日新聞》請教營養師許瓊月，給出6大建議，能將這份餐點變得更營養美味，包含加入水溶性纖維，或者可搭配高鉀、排鈉食材等。影片中敘述這份高蛋白雞肉飯做法，是將整隻烤雞取出去骨之後分成小塊或雞絲，再於袋內加入白飯與雞汁、雞油拌勻，後放入去骨的雞肉、雞絲，影片並建議可以去除掉分量約全雞一半的雞皮，能減少熱量，Keelan還加入醬油、老干媽、檸檬汁、青蔥等調味提香，並直接於袋中搖晃均勻，即可供約莫4個人食用，每人約可攝取大約50克的蛋白質。⏹︎Costco 烤全雞 （保留約一半雞皮）、熟白飯400克、低鈉薄鹽醬油 1 小匙（約15ml）或半茶匙、老干媽辣椒醬2 小匙、芝麻油 1 小匙（或半小匙）、檸檬四分之一顆、青蔥 3–4根⏹︎：原本的烤雞調味其實已經很足，又再加入醬油與老干媽等調味料，恐會讓鈉含量過高，因此即便影片中選用的低鈉薄鹽醬油，還是建議可以不用加。：烤雞裡的雞汁、雞油雖然會讓飯吃起來又油又香，但是這樣做油脂含量恐怕會過高，可將雞汁、雞油放入冰箱，凝固的雞油就輕易撇去。：建議可以燙煮些秋葵、木耳、蕈菇類，再一同拌入飯裡頭，又或者青蔥量增加一些，以及泡過冰水過的洋蔥，都是很好的選擇。：想要營養更均衡，建議不要只單吃這份拌飯，順便準備幾道高鉀、排鈉食材料理，例如菠菜、空心菜等，想喝湯品的話可以燉一份冬瓜湯等。：想讓這份雞飯更健康，不如選擇花椰菜米替代白米飯，又或者將飯放涼些之後，抗性澱粉比例會變較高時，再來拌。：吃完這份雞飯後，許瓊月建議記得多喝水，約莫可以再喝下500~1000c.c.的白開水，覺得太膩時還可以再加上無糖綠茶、黑咖啡，都是不錯的選擇。