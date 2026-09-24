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▲基隆市副市長方定安出席第七屆台灣地方創生年會，闡述將城市限制轉化為發展機會的創生精神。（圖／基隆市政府提供）

▲來自全臺及海外的地方創生夥伴齊聚基隆，基隆市副市長方定安與參展團隊開心合影。（圖／基隆市政府提供）

▲年會現場透過策展活動展現基隆山海資源，將在地特色與歷史文化轉化為創生價值。（圖／基隆市政府提供）

由基隆市政府與台灣地域振興聯盟共同主辦的「第七屆台灣地方創生年會」，9月17日至18日首度移師基隆舉行。本屆以「轉：地方制約下的驅動力」為主題，吸引逾350位來自全臺21縣市的地方實踐者及政策推動者參與，另有來自日本、馬來西亞等地的25位海外貴賓，以及超過10個中央、地方政府單位共襄交流，參與規模創歷屆新高。基隆副市長方定安表示，今年年會的「轉」，與基隆400年來的城市性格高度契合。基隆有山、有海、有港，也擁有深厚的歷史與多元文化，但同時面對土地有限、產業轉型等挑戰。地方創生真正重要的，不是地方原本有多少條件，而是能不能「把限制轉化成特色、把問題轉化成機會，再把地方故事轉化成新的產業與價值」，期待華麗的轉身後，看見基隆美麗的風景。適逢基隆走過400年城市發展歷程，本屆年會來到基隆更具特殊意義。基隆因港而興、因海而生，從煤礦、漁業、港口貿易、製造業，到今日的郵輪觀光、海洋產業、文化創意與地方創生，城市發展本身就是一部不斷面對環境變化、調整方向、尋找新機會的「轉型史」。方副市長指出，地方創生年會首度選擇基隆，不只是對基隆近年創生成果的肯定，更讓全臺及海外夥伴真正走進城市。從山城、漁港、街區到市場，這次不只是「來基隆參加一場年會」，而是讓基隆這座城市本身成為地方創生最真實的案例。不同於以往單純以會議形式交流，本屆特別將「整座城市」化為地方創生現場，從山城、海岸、港區到街區、市場與漁港，讓來自全臺及海外的夥伴真正走入基隆，看見一座有400年歷史的港灣城市，如何在土地有限、產業更迭與城市發展限制下，把歷史文化轉化為新的城市價值，也讓今年年會「轉」的主題與基隆產生最直接的呼應。大會論壇則以「韌性」為核心，邀請基隆市副市長方定安、國家發展委員會國土區域離島發展處處長黃文彥、教育部青年發展署公共參與組組長蔡君蘋等中央與地方代表，與地方實踐者共同交流，從政策、青年、城市發展與地方行動等角度，討論地方如何在環境變動及發展限制下，調整策略並創造新的可能。產業發展處長蔡馥嚀表示，此次年會在基隆舉辦的重要意義，就是把散落在城市各處的故事重新串起來，讓大家看見「城市本身，就是最好的創生現場」，讓歷史走進現在、讓產業找到新的可能，也透過地方創生，讓基隆更像基隆。未來市府將持續以山、海、港及人文特色為基礎，串聯產業、文化、青年與地方團隊，讓地方創生從單一行動逐步形成城市創生生態系，為下一個400年的基隆累積新的城市價值。年會首日規劃7條日間及3條夜間城市見學路線，從山城聚落、漁業產業、中元文化、正濱港區到夜間魚市與地方飲食，傍晚於舊正濱漁會大樓以「港、鮮、騷、猛」為主題舉辦策展活動，由在地團隊透過走讀及策展帶領參與者深入城市生活現場；而桃園市政府青年局也邀請8組團隊參與，特別以「流」為展區主軸，象徵桃園從山林、海岸到都會核心的多元資源流動，並在年會中展現北臺灣跨縣市的地方創生青年交流能量。晚間則於正濱卸魚棚舉辦地域振興大賞交流餐會，基隆市副市長邱佩琳也出席交流，與來自海內外的地方創生夥伴共聚，分享地方實踐經驗。透過城市見學與交流活動，讓地方產業、飲食文化及城市記憶成為年會交流的一部分。國際交流部分，邀請日本薩摩會議、社團法人KITA MANAGEMENT、鹿兒島離島文化經濟圈等團體來臺，透過「臺日焦點對談」、「地域限定解題」及交流活動，與基隆在地團隊共同討論地方所面臨的真實課題。市府產業發展處處長蔡馥嚀也參與「地域限定解題」對談，從政策推動、地方實踐與地域特色等面向，分享基隆如何在有限的城市條件下，透過地方團隊與跨域合作尋找新的發展可能。基隆市政府廣告