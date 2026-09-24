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▲安達祐實靠特殊化妝營造整形感。（圖／翻攝自IG@netflixjp）

▲研直子（左）飾演癌末婦人。（圖／翻攝自IG@netflixjp）

▲木村光希劇中隆鼻時意外失明。（圖／翻攝自IG@netflixjp）

▲《假面美顏》登上非英語影集排行榜第五。（圖／Netflix）

松岡茉優、仲里依紗主演的日劇《假面美顏》9月17日上線Netflix，口碑逐漸攀升，超越孫藝真的《挑情醜聞〉，登上Netflix非英語影集收視榜前五名，該劇以整形醫美作為主軸，帶出時下容貌焦慮者的背後故事，隆乳手術大露點，將變美之路要付出的代價完整呈現，寫實路線獲得好評，就連客串演員也都大有來頭，包括安達祐實、木村拓哉的女兒木村光希等。松岡茉優飾演以拯救性命為宗旨的重建外科醫師，仲里依紗則飾演整形醫師，堅信美貌會帶給人們強大的力量，一個是為性命，一個是為外型，兩者信念大相徑庭，有許多對立場面，不管是哪一種思維，都能引發共鳴和思考。且劇中案例多為真實故事改編，包括癌末拉皮、網紅瘋隆乳、整形整上癮，甚至小學生就開始動刀等等，導演Yuki Saito將真實的醫美產業攤在鏡頭下，手術畫面絲毫不馬虎，就連隆乳過程也沒有打馬賽克，首週上線觀看就破230萬，孫藝真的《挑情醜聞》則是190萬。除了主演和劇情精彩外，個案的選角也絲毫不馬虎，找來安達祐實飾演整形中毒者，對外貌總是感到不安，為了負擔龐大的費用，不惜到酒店上班，還一度情緒失控大尖叫，為了符合整形過的容貌，美術組的特殊化妝，讓安達祐實看起來「膠感」滿滿，完全看不出來是她。另外，資深女星研直子飾演一位癌末婦人，想在死之前全身整形，一樣是透過特殊化妝，讓她判若兩人；木村拓哉的女兒木村光希則飾演富家千金，對自己的容貌一直不滿意，沒想到在隆鼻手術中出意外，導致她失明。