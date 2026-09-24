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朝野聚焦老農津貼調漲！立院新會期有望加速通關

▲立法院三黨皆已將老農津貼金額調漲列為優先法案，隨著立法院新會期即將於 9 月 29 日正式開議，這項攸關廣大農民權益的重大民生法案，將有極大的機會在朝野共識下加速通過審查。（示意圖／嘉義縣政府提供）

津貼增設物價檢討機制！完成修法將溯及既往

中秋連假前夕發錢了！根據勞動部勞工保險局的行事曆排程，今（24）日有 3 筆津貼款項發放，包含。此外，農民們終於迎來好消息，，隨著物價上漲與通膨壓力，該項津貼的調漲幅度已成為近期政壇共識，朝野各黨皆提出各自的加碼版本，行政院推動老農津貼漲至修正草案，立院藍白則擬定加碼至的版本，期盼能為農民爭取更優渥的生活保障。針對老農津貼的修法進度，行政院日前已通過修法草案，規劃將全額津貼自每月的 8,110 元調升至1萬元，並同步送交立法院進行審議與追加預算。不過，立院國民黨團與民眾黨團則提出將津貼直接加碼至1萬5千元的版本。目前立法院三黨皆已將老農津貼金額調漲列為優先法案，隨著立法院新會期即將於 9 月 29 日正式開議，這項攸關廣大農民權益的重大民生法案，將有極大的機會在朝野共識下加速通過審查。回顧行政院版本的修法細節，該《老年農民福利津貼暫行條例》修正草案早於 2026 年 1 月 15 日便在行政院會通過，草案中特別增設了「滿2年且 CPI 累計成長達 3% 即啟動檢討」的彈性機制，且明訂新增的預算將全數由中央政府負擔。該草案隨後於同年 1 月 23 日由立法院逕付二讀並交付黨團協商，但截至 9 月底仍未完成三讀程序。對此，行政院長卓榮泰先前曾公開允諾，若法案未能在 7 月 1 日前完成修法，未來完成三讀後將追溯至 2026 年 7 月 1 日生效。至於未來老農津貼將採用行政院的1萬元版本，還是藍白黨團的1萬5千元的版本，有待立院新會期開始之後才能確定。