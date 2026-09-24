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雙十國慶倒數計時，身兼慶籌會主委的立法院長韓國瑜今（24）出席國慶晚會、焰火聯合記者會，致詞時大讚今年的國慶主視覺，直呼台灣號稱全世界獨霸的晶圓島，所以把晶圓一片一片貼上去，讓全世界了解，台灣晶圓半導體是多麼強大。韓國瑜致詞時說，先讓他做一個小小的廣告時間，主視覺大家會不會認為是建築外面的磁磚，他要跟大家報告，台灣現在號稱晶圓王國，今年團隊大家用自己的創意，把台灣雄霸全世界的晶圓，一片一片貼上去，但又怕顏色搶到國慶的紅，所以稍微調一點顏色，一面慶祝中華民國生日快樂，也向全世界了解，台灣晶圓半導體多強大，他覺得這個設計非常有創意。韓國瑜說，很多人第八年縣市長任期要結束的時候，很多人想多一事不如少一事，但侯友宜接到電話欣然接受、全力以赴，饒慶鈴也是第8年，但一打電話就一口氣說太榮幸，新北是他的家鄉，全台最大的新北市、跟全台最美海岸線的台東縣，攜手合作舉辦國慶晚會、焰火，相信所有人都會很開心。韓國瑜續道，國慶是中華民國頭等大事。19世紀英國叫日不落帝國，今天可以很自豪地說，「我們已經是日不落的台商、日無落的台灣企業、台僑，5大洲7大洋都有台商在外打拚，心中也是期盼10/10可以一起參與，更有不少台僑來拜託，能否和立委道國外辦國慶升旗典禮，但他說沒辦法，因為台北正在辦。韓國瑜說，熱愛中華民國絕不只是台澎金馬土地上同胞唯一的熱愛，海內外有很多同胞都熱愛中華民國，再次感謝新北、台東，大家一起投入，讓中華民國生日風風光光快快樂樂，普天同慶、備感榮焉，這是中華民國大喜的一天，十月十號生日快樂，大家一起歡呼，中華民國生日快樂