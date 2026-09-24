我是廣告 請繼續往下閱讀

兩國元首的「時間競賽」與禮遇背後的算計

對台軍售案成關鍵籌碼

中國國家主席習近平已抵達美國華府正式展開國事訪問，當地時間24日將與美國總統川普（Donald Trump）舉行會談。作為全球兩大經濟體領袖，川習會受到外界關注，雙方擺在談判桌上的議題包括中東局勢、對台軍售、半導體出口限制及關稅貿易戰等等。《美聯社》分析指出，雙方背後各有算計，但兩人皆認為「時間站在自己這一邊」，因此短期內美中戰略博弈獲得暫時緩衝是可預期的發展。《美聯社》報導指出，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）已經宣布，將原定於11月10日到期的貿易戰停火協議延長兩個月，這個時間短於先前中國希望延長至2029年川普任期結束的訴求，也較美方官員原先評估的3至6個月更短，反映出美方對北京採購美國大豆及飛機、放寬稀土管制等承諾執行進度緩慢的不滿。有專家分析，美中兩國目前皆有維護表面和平的內部壓力。川普正面臨11月期中選舉的國會席次保衛戰，無法承受經濟大幅波動；而習近平則面臨中國國內經濟成長趨緩、僅靠高科技出口支撐的嚴峻挑戰。華府智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）高級研究員何瑞恩（Ryan Hass）指出，雙方此行雖難有突破性進展，但均會致力於「避免關係破裂」，力求管理衝突並爭取微幅利益。在美中戰略競爭加劇的背景下，兩位領袖皆認為「時間站在自己這一邊」。前美國國務院高階官員柯甘（Edgard Kagan）分析，川普深信美國經濟發展、AI技術與供應鏈去中國化將隨時間推移更具優勢；相反地，習近平則認為美國正在加速衰落，時間終將對中國有利。除貿易與科技外，地緣政治也是本次川習會的另一大障礙。美方極力要求中方施壓伊朗以結束長達近七個月的中東戰爭，但北京對美方的單邊軍事行動深感不安，習近平甚至公開批評美方的軍事打擊是回歸「叢林法則」。此外，美方先前強行罷黜委內瑞拉總統馬杜洛並壓制中國在拉美的影響力，亦讓北京對美方「19世紀帝國主義式」的外交路線高度警惕。在台灣議題上，習近平預計將強力要求美方永久停止對台軍售，並放寬對尖端晶片的出口限制。自今年5月美中領袖會談後，川普便暫緩批准一筆高達140億美元的對台軍售案，並曾公開將對台軍售稱為與中國談判的「極佳籌碼」。分析人士認為，川普為了確保習近平出席今年12月於佛羅里達舉行的G20峰會，並回應中方邀請其出席11月深圳APEC峰會的善意，短期內可能會繼續凍結該筆對台軍售案。對北京而言，只要軍售案持續擱置，即可視其為此階段戰略上的某種勝利。