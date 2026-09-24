我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年名古屋亞運男籃賽事已經落幕，中華男籃止步8強後已經返台。日前在社群媒體發文抒發心情、坦言對本屆亞運安排感到「失望與心寒」的資深國手胡瓏貿，今（24）日在高雄全家海神媒體日受訪時表示自己已經針對這次的賽會安排跟運動部長李洋做過討論。至於，外界誤傳他要「退出國家隊」，胡瓏貿重申只要國家隊有需要且身體情況允許，自己永遠樂意為中華隊效力。中華隊今年亞運男籃8強戰不敵地主日本，確定止步8強，無緣寫下連續三屆闖進四強的紀錄。賽事落幕後，胡瓏貿在社群媒體發文，除了感嘆「最後一次亞運」的遺憾，更直言此次出征對許多安排感到失望又心寒。胡瓏貿在社群發文後，有媒體以「國家隊退休」為標題發布新聞，當時他就在限時動態放出截圖並澄清自己並沒有說要從國家隊退役。今日胡瓏貿再度澄清可能是在解讀上出現誤會，他目前並沒有要從國家隊退休的想法：「我的文字裡完全沒有寫到要退休或退役。亞運4年一次，下一次會變成5年一次，到時候我都38歲了，要我打亞運確實不太可能，所以說『最後一次亞運』一點也沒錯。」不過胡瓏貿說：「對於中華隊，我一直保持很高意願，只要中華隊需要我，在情況允許下我都很樂意盡一份心力。」至於發文中提到的後勤與賽會安排問題，胡瓏貿表示相關細節已經在選手村時與運動部長李洋溝通過，如今已經不用多說細節，「我們希望下一次準備可以更完善，把專注力放在讓球員專心比賽，不要被外在因素影響。」剛結束亞運高強度的賽程後，回台便立刻投入母隊練球，胡瓏貿坦言確實疲勞，但當初選擇徵召時就已做好心理準備：「在哪裡練都很累，現在最重要的是趕快融入球隊，畢竟我慢了大家一個月，要抓緊時間跟新教練、新外援磨合。」此外，針對剛卸下中華隊兵符的義大利籍教練圖齊（Gianluca Tucci）今日宣布接任TPBL臺北台新戰神總教練一事，胡瓏貿在受訪時笑說：「恭喜他！一個教練當然希望可以繼續執教、為台灣籃球奉獻，覺得很不錯。非常期待之後高雄全家海神跟台新戰神對決的時候。」