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台北市政府社會局日前驚爆前社工督導涉嫌監守自盜，長年侵吞受監護長者逾1200萬元養老金遭羈押禁見，引發社會譁然。對此，民進黨發言人林楚茵今（24）日痛批，蔣萬安市長主政下的北市府「從小到老」都顧不好，內部防弊內控全面癱瘓，對外卻動用行政機器將黑手伸入夜市壓制民意、粗暴砍伐數千棵綠樹，治理荒腔走板，首都市政全面失能。林楚茵指出，受監護長者信任市府的法定監護，一生積蓄卻遭公務體系內部「生吞活剝」；全案直到涉案人員離職交接才東窗事發，更徹底戳破市府內控相關機制早已全面癱瘓、形同虛設。他痛批，從剴剴虐童悲劇、幼兒園性侵與兒虐風波，到校園營養午餐連環爆發中毒疑雲，再到食安罰鍰610萬元淪為呆帳，如今連最脆弱、無依的受監護長輩，救命錢都被自己人洗劫一空，蔣萬安治理城市不能每次出事只會把「嚴加徹查」當作卸責口號，放任台北市民從幼年到晚年，每一步都踏在市府治理失靈的陷阱中。林楚茵續指，除了長幼照護失守，北市市場處近日竟大發公文，將管制觸角從公有市場硬扯到夜市，禁止攤商張貼政治海報。她質疑，夜市本是攤販自治營運的營業場域，此舉根本是假借「行政中立」無限擴權，企圖壓制民間「洋流」與反對聲音；市府正事不管，卻急著對市井小民搞言論戒嚴，選擇性執法更暴露市府心虛。林楚茵表示，更諷刺的是，蔣市府口口聲聲重視綠意環境，近日東門市場周邊原應妥善移植的老樹，竟因施工與監造嚴重疏失遭砍碎移除，市府直到遭外界踢爆才被動喊罰，從公開資料更驚見，北市在2024至2025年間砍除路樹逾三千棵。林楚茵強調，已成為蔣市府的三大施政標籤。蔣萬安若只會事後震怒、推諉卸責，連最基本的社福照護與民主開放都做不到，台北市民終將嚴厲唾棄。