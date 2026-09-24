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2026年第20屆愛知・名古屋亞洲運動會滑板項目今（24）日於Aichi Sky Expo（愛知縣國際展示場）Hall B展開男子公園式預賽。本屆中華代表團中年紀最輕、年僅12歲的滑板神童「Max」辜泳諺，在背負右腳傷勢與前兩輪發揮不順的重壓下，於關鍵第3輪放手一搏，成功做出高難度的轉體兩圈「720」並順利以反向姿勢穩健落地，一舉斬獲全場驚呼的，以小組第1名、總排第2名之姿強勢挺進25日的決賽。男子公園式滑板項目極度考驗選手在碗池內的立體空間感知、速度掌握與空中轉體難度。預賽共進行3輪，取選手成績最好的一輪作為最終判定。辜泳諺開局走得並不平順，：節奏稍顯急促，因過早切入技術動作導致路線卡住，僅獲得63.97分；：滑行中途出現明顯失誤，分數驟跌至35.95分，連續兩趟皆未能完整展現真實水準。眼看只剩下最後一次機會，排在最後一輪登場的辜泳諺徹底卸下包袱、將動作難度全面拉滿。他在碗池各個弧面上展現極佳的滯空穩定度，行雲流水地串聯各項飛躍障礙，並在整套動作的收尾處，果斷祭出招牌的空中旋轉兩圈「720」度高難度技巧，且以極具難度的反向姿態精準落地。整套高水準動作一氣呵成，裁判團當場給出的高分，辜泳諺不僅順利超越同組所有競爭對手、高居小組榜首，也毫無懸念搶下25日男子公園式決賽的席次。然而，這張以小組第一換來的決賽門票，背後伴隨著不小的代價。指導教練陳啓紋賽後透露，辜泳諺其實是帶著右腳不適的傷勢硬碰硬出賽。由於昨日在大會賽場進行官方賽前適應訓練時強度拉得極高，導致右腳肌肉出現緊繃與疲勞性負擔；在今日比賽過程中，又有一個騰空動作落地時重心偏低，再度強烈牽引到右腳舊傷，這也是他前兩輪滑行心態偏向保守的主因。在完成第3輪的高強度動作後，教練團隨即安排防護員為其進行冰敷與深層肌肉舒緩治療。年僅12歲便踏上亞洲最高規格的綜合運動會舞台，辜泳諺坦言，這場比賽是他選手生涯至今「最緊張的一次」；在開賽前夕，面對周遭各國成熟好手的氣場與自身腳傷干擾，心理壓力一度讓他喘不過氣。在第2輪發生重大失誤、分數僅剩35分之際，站在場邊的父親並沒有施加任何成績壓力，而是溫柔地對他說：「」反而成就了生涯最具統治力的一趟演出。事實上，辜泳諺在今年2月曾遭遇選手生涯極為嚴重的打擊，在一次訓練中不幸造成手臂骨折，被迫動刀治療，並因而抱憾缺席了亞洲滑板錦標賽。然而傷癒復出後，他在羅馬世界盃預賽滑出81.28分的亮眼佳績，如今來到名古屋亞運，他在短短半年內再度將個人天花板推升至83.73分的新高度。依照官方賽程安排，本屆愛知・名古屋亞運滑板男子公園式決賽將於明（25）日在Aichi Sky Expo Hall B正式點燃戰火。