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▲美商Coupang酷澎與產業夥伴出席無店面零售商業同業公會「產業數位推動工作小組啟始會議」。（圖／品牌提供）

台北，2026年9月24日 ── 美商 Coupang酷澎長期投入深耕數位信任領域，今年第三度響應並參與數位發展部數位產業署「產業數位信任推動工作小組」，於 24 日宣佈在火箭跨境通關流程中導入「電子簽章（e-signature）」技術，成為全台首家將此創新應用落實於消費場景的企業。電子簽章具備可溯源特性，長期應用於金融保險產業的身分認證，Coupang酷澎在提供便利流暢的跨境購物體驗同時，也打造安全、強健的線上零售場域。數產署署長林俊秀表示：「現在網路購物、行動支付、會員服務及物流配送，已經成為民眾日常生活的一部分。對消費者而言，數位服務除了便利、快速之外，更重要的是安全與信任。數產署推動數位信任，就是希望透過政府政策引導、產業實際需求及技術場域驗證，協助企業將適合的數位信任技術導入服務流程，降低營運與個資風險、提升服務品質，讓民眾在使用數位服務時真正感受到安全與便利。」美商 Coupang酷澎台灣資安總監周彥儒表示：「從 2024 年率先導入『物流隱碼』技術、2025 年首發『FIDO 酷澎安心金鑰』，到今年開創電子簽章於跨境商務的全新應用場景，美商 Coupang酷澎連續三年響應政府政策，以創新科技強化數位信任。我們將持續導入最新資安技術與最佳實務，以更完善的安全機制守護消費者的數位體驗，同時積極配合政府推動安心數位環境，共同提升數位信任，為台灣打造更安全、更具韌性的數位生態系。」以往消費者在跨境網購自用之具備無線功能的「第二級電信管制射頻器材」如藍牙耳機等，依法須向國家通訊傳播委員會（NCC）申辦並手動填寫「自用切結書」，過程中常因對申報規範與流程不熟悉，導致在切結書填寫、文件上傳與審核流程中，頻繁發生退件、補件、進度難以追蹤等問題。此現況不僅增加政府人員審核之負擔，也影響顧客的購物體驗。美商 Coupang酷澎響應數產署導入電子簽章技術，旨在優化跨境消費體驗。美商 Coupang酷澎跨部門合作，結合電子簽章與身分驗證技術廠商，自動整合並帶入主管機關須申報之商品資訊，顧客在APP介面上確認無誤並完成電子簽章後，即可完成申報。促進電子簽章身分驗證機制走進每日都用得到的線上零售，美商 Coupang酷澎讓顧客能以更直覺、安全且便利的方式，享受流暢的線上購物體驗。美商 Coupang酷澎始終以最高標準保障顧客個資與資安，嚴格遵循國際金流與個資規範。2024年率先導入「物流隱碼」保護配送個資，2025年更於 iOS 與 Android 雙平台全面升級導入「Coupang Passkey（安心金鑰）」，打造最安全的登入防線。美商 Coupang酷澎相信，數位信任是線上零售的核心，未來將持續落實業界最佳資安實踐，提供顧客安全無虞的購物體驗。