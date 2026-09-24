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私密處不明突起物 醫：千萬不要因害羞延誤

一名65歲的男性國外業務主管平時生活單純，且無危險性行為，某次因公出差前往東南亞應酬打完高爾夫，在當地泡完三溫暖後直接坐在未鋪毛巾的椅子上。但半年後，下體從肛門到會陰部竟長出一整排「贅生物」，就醫檢查後確定感染菜花。收治該名案例的顧家醫療總院長顧芳瑜說，患者起初私密處僅出現微小突起，因不以為意未立刻就醫，沒想到隨著時間推移，病灶竟一路蔓延越長越多，才趕緊就醫。後來安排雷射手術將菜花徹底燒除，並建議接種HPV疫苗。顧芳瑜指出，臨床上不少人對HPV存在迷思，認為只有插入式性行為才會染病，但HPV主要透過「親密皮膚」與「黏膜」的直接接觸傳播，包含非插入式的親密接觸；在潮濕密閉環境下，病毒也可能短暫附著於物體表面。若手部接觸後未清潔便觸摸私密處，理論上存在間接傳播的可能。顧芳瑜提到，但這類途徑相對少見、需要特定條件。因此，民眾在可能觸及私密處的公共場所使用物品時仍須留心。顧芳瑜呼籲，私密處若出現不明凸起物或異狀，切勿因害羞或自認沒有危險性行為就輕忽延誤。透過早期診斷、積極治療、改善個人衛生習慣並搭配HPV疫苗接種，才能獲得最全面的防護，避免病毒反覆發作。至於哪些族群施打前需要特別評估，顧芳瑜表示，男性民眾在疫苗接種上幾乎沒有特殊限制，但如有嚴重疫苗過敏史或正處於急性重病，應先與醫師評估。女性民眾若正接受化療或免疫抑制治療，應與醫師討論接種時機。但免疫反應可能較弱，則需個別評估。顧芳瑜說，若患有一些自體免疫疾病，或過往打疫苗曾有嚴重不良反應，則應先與醫師詳細討論。