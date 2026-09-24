陪伴許多手搖控走過青春歲月的「WHO'S TEA 鬍子茶」，今年正式邁入品牌 10 週年！為了回饋粉絲這10年的支持，鬍子茶特別將人氣招牌「黑鬍子系列」奢華升級，10月9日(五)起推出全新期間限定「鬍子脆脆」系列，更祭出一連串10歲生日優惠活動，包含台中門市祭出「老粉尋人企劃」，帶著相關的老照片並加入會員，即享鬍子脆脆紅茶第二杯10元。另外，凡「10月壽星」、「每月10號生日」或「姓名讀音含有『十』」者，到台中門市免費喝梔子花青茶一杯或享鬍子脆脆紅茶半價。
鬍子茶提到，這次因應10週年，品牌最經典、人氣最高的黑鬍子系列將華麗升級為「鬍子脆脆」，在綿密滑順的巧克力奶蓋上，豪邁撒上裹著濃郁開心果醬的脆絲，神還原杜拜巧克力的卡滋口感及開心果香氣，與熟果紅茶完美搭配成鬍子脆脆紅茶，咀嚼控絕對不能錯過！喜歡濃郁口味的朋友也推薦嘗試鬍子脆脆厚奶，雙倍濃醇、超級過癮，鮮奶茶控則可以選擇鬍子脆脆紅茶鮮奶，香甜不膩口、層次滿分。
為了回饋粉絲們10年來的陪伴，鬍子茶這次推出的慶生優惠更是誠意滿滿！10週年期間只要購買鬍子脆脆系列任一杯，就送鬍子茶吉祥物「鬍吉丸」限量10歲生日限定吊飾，10歲蠟燭慶生及黑鬍子派對慶生兩款隨機發送，送完為止。
帶老照片並加入會員 享第二杯10元
此外，台中門市更加碼祭出「老粉尋人企劃」，10月12日(一)- 10月18日(日)帶著過去在鬍子茶的老照片證明，不管是紅極一時的嘴巴沾滿奶蓋鬍子照或是在舊店面用餐的照片等等，並加入會員，即享鬍子脆脆紅茶第二杯10元的超殺銅板價。
壽星優惠、姓名讀音有「十」 免費喝梔子花青茶
當然不只老粉有優惠，只要你是「10月壽星」、「每月10號生日」或「姓名讀音含有『十』」，符合任一條件並出示鬍子茶官方IG活動影片，於10月12日(一)-10月14日(三)至台中門市即可免費兌換梔子花青茶一杯或享鬍子脆脆紅茶半價優惠。趕快揪身邊符合條件的幸運朋友，一起用鬍子脆脆紅茶這杯神級甜點乾杯。
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帶老照片並加入會員 享第二杯10元
此外，台中門市更加碼祭出「老粉尋人企劃」，10月12日(一)- 10月18日(日)帶著過去在鬍子茶的老照片證明，不管是紅極一時的嘴巴沾滿奶蓋鬍子照或是在舊店面用餐的照片等等，並加入會員，即享鬍子脆脆紅茶第二杯10元的超殺銅板價。
當然不只老粉有優惠，只要你是「10月壽星」、「每月10號生日」或「姓名讀音含有『十』」，符合任一條件並出示鬍子茶官方IG活動影片，於10月12日(一)-10月14日(三)至台中門市即可免費兌換梔子花青茶一杯或享鬍子脆脆紅茶半價優惠。趕快揪身邊符合條件的幸運朋友，一起用鬍子脆脆紅茶這杯神級甜點乾杯。