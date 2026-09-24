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各國路徑有共識 舒力基颱風周六北轉

▲未來一周包括中秋連假，全台多雲到晴，但下周開工後，東方海域可能會有颱風接近。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

中秋連假好天氣 周三東北季風增強

舒力基颱風路徑逐漸明朗，中央氣象署預報員賴欣國表示，颱風預估周六（9月26日）抵達琉球東南方海域後北轉，對台灣直接影響機率降低，算是成功閃過；中秋連假4天天氣則大致穩定，適合烤肉、賞月；不過下周末段，西北太平洋可能還有新颱風「彩雲」生成，10月初颱風活動仍須持續關注。賴欣國指出，舒力基颱風路徑，各國預估已達成初步共識，今明兩天（9月24日至9月25日）持續朝西北移動，周六抵達琉球東南方海域後，會因為太平洋高壓減弱，出現「往東北轉向」的情況，周日進一步朝東北方移動，對台灣造成影響的機率較低，不過中秋連假前往琉球群島、沖繩要特別留意。賴欣國說明，中秋連假4天天氣全台都較穩定，明天中秋節上半天，大台北、東半部、恆春半島有零星降雨，午後山區、南部近山區有些降雨，但雨勢不影響入夜烤肉、賞月等行程，只有東半部入夜雲量稍多。周六至下周二，台灣水氣進一步減少，全台維持多雲到晴的穩定天氣，午後降雨也大多集中在山區，直到下周三，新一波東北季風增強，屆時桃園以北、東半部將開始出現零星降雨，山區午後也有降雨機會。此外，氣象專家賈新興提及，歐洲氣象預報模式顯示，在下周四至下周五（10月2日至10月3日），西北太平洋洋面上，可能有另一個颱風「彩雲」生成的機率；賴欣國強調，目前菲律賓東方仍是適合颱風發展的環境，是否有颱風，或對台灣影響仍須觀察。