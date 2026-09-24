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2026愛知・名古屋亞運卡巴迪今（24）日進行小組預賽最後一天賽程，上屆杭州亞運拿下隊史首面銀牌的中華女子代表隊，在B組最終戰以43：31擊退泰國，預賽3戰全勝、以分組第1晉級4強。由於卡巴迪不設銅牌戰，只要闖進準決賽就確定至少獲得銅牌，中華女隊也提前完成連續兩屆亞運站上頒獎台的目標，接下來將繼續朝隊史首金邁進。卡巴迪本屆男女組準決賽都將於25日舉行，兩支落敗球隊直接獲得銅牌。中華女隊在預賽前兩戰展現絕佳競技狀態，連續擊敗斯里蘭卡與尼泊爾，今日迎戰同樣擁有亞運奪牌資歷的泰國隊，展開分組龍頭的直接對決。開局雙方隨即展開高強度的防守肉搏，泰國隊突襲手多次利用靈活腳步搶分，中華隊防線雖穩扎穩打，但上半場未能將比分徹底拉開，半場結束中華隊僅以23：19維持4分微幅領先。真正的戰局轉折出現在下半場開局。中華隊教練團迅速調整牽制站位，防守端全員拉高合圍壓迫強度，多次在第一時間精準阻斷泰國突襲員的撤退路線，甚至一度將泰國隊逼入全場僅剩1人的「全面清場（All-Out）」邊緣。中華隊進攻端把握機會連續取分，趁勢轟出一波11：3的致命攻勢，一舉將領先優勢擴大到雙位數以上。儘管泰國隊在比賽後段試圖反撲、一度將分差追回至8分，但中華女將經驗沉著，關鍵時刻連續完成有效防守瓦解對手氣勢，最終以43：31、12分之差收下勝利，強勢斬獲B組第1。亞運卡巴迪賽事的晉級機制與多數球類項目不同。根據大會規程，晉級準決賽的4支球隊，若在4強戰吞敗，不再進行季軍戰，而是直接並列獲得銅牌。因此，中華女隊只要取得4強門票，便確定為代表團再添一面獎牌。回顧2023年杭州亞運，中華女子卡巴迪隊寫下隊史最璀璨的一頁，當時她們在4強賽爆冷扳倒強敵伊朗，隊史首度殺進金牌戰，最終在決賽與霸主印度血戰至最後一刻，僅以25：26的1分之差惜敗收下銀牌。本屆名古屋亞運，中華女將以全勝姿態強勢從小組突圍，不僅提前兌現連續兩屆賽會站上頒獎台的目標，更展現了亞洲一線頂級強隊的穩定成熟度，為25日的準決賽衝擊金牌戰奠定深厚信心。女子卡巴迪自2010年廣州亞運成為正式項目後，印度長期是亞洲最具統治力的隊伍之一，而中華隊近兩屆逐漸躋身亞洲頂尖競爭行列。上屆杭州亞運，中華隊在4強擊敗衛冕軍伊朗，隊史首次挺進金牌戰，最後才以1分之差敗給印度。相較於女隊的順利出線，中華男子卡巴迪隊在小組預賽最後一戰則遭遇嚴酷考驗。面對卡巴迪發源地、尋求衛冕的亞洲霸主印度隊，中華男團從開局便受到對手強大攻防轉換的壓制，上半場隨即陷入12分的雙位數落後。易邊後中華隊雖全力反擊，但始終難以突破印度嚴密的防守合圍，最終以21：37吞下敗仗。賽事結束後，印度隊以4戰全勝、分組第1強勢出線；中華男團最終戰績為2勝2敗，儘管戰績與孟加拉隊持平，但在比較相互勝負關係與相關得分條件後居於劣勢，最終無緣挺進4強，抱憾結束本屆亞運賽程。