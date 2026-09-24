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(一) 辦理退費及懸帳清理作業有未落實執行內部控制制度

(二) 辦理保單保全處理作業及人員權限控管內部控制作業不完善

(三) 失效外幣保單無匯款帳戶的懸帳金額，未積極清理

台灣人壽因內控、懸帳管理等問題，加上員工利用漏洞挪用款項超過1600萬元，時間長達5年。金管會經調查後通過處分案，分別針對內控缺失處罰840萬元、金融消費者保護管理缺失處罰120萬元，合計裁罰960萬元，並要求提具改善方案。金管會表示，退費原因為續期保費溢繳，但對象均非保單關係人，卻未留存付款憑證或簽呈，未確認即逕予放行付款或轉帳。而辦理懸帳清理作業時，雖有內部規範但未有定期陳報機制，導致有已建立的懸帳款項久未處理。另，退費交易後檔案歸檔，僅規範實體文件的歸檔頻率及保存期限，未有付款交易憑證、簽呈及相關應檢附文件之完整歸檔控管機制。台灣人壽退費時對象可改為非保單關係人，但沒有建立異常交易的監控機制並拆成多筆付款。員工可利用保單自動墊繳的「不喪失價值條款(（Nonforfeiture option）」功能，把懸帳移轉，甚至可修改還款日讓滯繳息歸零，卻沒有監控機制。台灣人壽對失效外幣保單的無匯款帳戶懸帳金額，未納入應付未付項款退還作業的聯繫機制，其中款項並遭員工不當挪用。金管會表示，考量本案舞弊時間長達5年，且挪用金額達1,600萬餘元，並審酌案關缺失涉及多項內部控制作業及所生影響，依保險法核處840萬元罰鍰。另，針對應退還予已失效外幣保單無匯款帳戶保戶的款項，違規事實明確，同樣依保險法核處120萬元罰鍰。另外，金管會請台灣人壽清查截至處分日止，仍列於懸帳款項是否有應列入應付未付款項控管的情形，以及依責任地圖，自行依違失程度議處相關違失人員，追究相關人員責任具報，並就本案缺失提具改善方案。同時金管會強調，保險公司不應將類此事件單純歸咎為員工故意行為或個案疏漏，而應從公司治理及風險管理角度審慎檢討事件成因及制度面問題，並由董事會及高階經理人切實負起督導責任。