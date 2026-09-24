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民進黨台北市長參選人沈伯洋近日與妻子曾心慧登上陳美鳳主持的《美鳳有約》，夫妻同台下廚、分享感情點滴，節目影片上架後迅速掀起討論。影片在YouTube公開不到24小時，觀看次數就突破10萬，截至目前更逼近15萬；有網友進一步翻出同樣曾登上節目的台北市長蔣萬安，發現其影片上架約8個月，累積觀看數則僅約4000次，引發兩支影片點閱落差的比較。沈伯洋與曾心慧在節目中大秀廚藝，從備料、切菜到料理過程都有互動，沈伯洋細心處理食材的模樣，也獲陳美鳳頻頻稱讚。除了下廚之外，沈伯洋也難得在節目中談起與曾心慧相識的過程，並分享夫妻私下相處模式，兩人不時自然放閃，讓現場氣氛相當熱絡，連陳美鳳都忍不住露出害羞神情。錄影結束後陳美鳳也在臉書分享對沈伯洋的觀察，她提到，當天錄影現場正好有工作人員帶著小朋友前來探班，現場忙著走流程、人來人往，但沈伯洋一看到孩子後，隨即放慢腳步，耐心與小朋友交談，眼神也流露出溫柔與關注。陳美鳳因此感性表示，一個人最真實的一面，未必是在人前展現多少鋒芒，「而是人的本質與善良，這些都是在不經意的小細節中流露出來的」。相較之下，蔣萬安過去也曾受邀登上《美鳳有約》，當時與女來賓「咪咪」搭檔，挑戰蟲草花煲雞湯、炒水蓮及蝦仁雞肉白醬螺旋麵等料理。蔣萬安當時分享，過去在家多半吃媽媽準備的飯菜，赴美國求學後經常以漢堡、熱狗果腹，吃久了開始感到膩，也因此學會自己下廚。該集影片於今年1月16日上架，至今累積觀看數剛突破4000次。