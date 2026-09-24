交通部公路局高雄市區監理所人員於今(24)日，到高雄市鹽埕區鹽埕國小，進行防禦駕駛與反酒駕公共危險觀念宣導，以響應115年交通安全月。
公路局高雄市區監理所是與高雄市政府警察局鹽埕分局人員，鹽埕國小進行校園交通安全宣導，包括防禦駕駛與反酒駕公共危險觀念之宣導。
高雄市區監理所所長劉育麟表示，擁有悠久歷史的鹽埕區鹽埕國小，鄰近高雄駁二藝術特區及捷運站，周邊不僅商家林立，觀光人潮眾多，每逢上下學尖峰時段，主要幹道的車流量更是龐大，高雄市區監理所為了守護學童的安全，將大型車輛直接開進校園，讓國小學童親自登車體驗，從駕駛座的視角瞭解什麼是「司機的盲區」。
宣導活動現場也安排了轉彎輾壓「內輪差」區域交通錐的實境演示，小朋友們深刻體會到「遠離大車」的重要性，紛紛表示以後在路上看到大車一定會保持安全距離，並結合「視野死角內輪差」與「3D酒駕模擬體驗」，透過實境互動，讓這群身處熱鬧商圈的學童，從小建立扎實的防禦駕駛與反酒駕公共危險的觀念。
另外，鹽埕警分局的員警也在現場引導學童配戴「3D酒駕模擬眼鏡」，進行直線行走挑戰，雖然國小學童距離法定騎車考照年齡尚遠，但警方強調法治教育與公共危險防制必須從小灌輸，孩子們戴上眼鏡後，因視覺失焦而東倒西歪、步伐踉蹌，在歡笑聲中深刻體會到飲酒對人體反應及控制力的嚴重破壞，並深植酒後絕對不開車的守法觀念。
劉育麟指出，鹽埕區鬧區的交通特性需要學童具備更高的敏銳度，高雄市區監理所乃在高雄市鹽埕區鹽埕國小，進行防禦駕駛與反酒駕公共危險觀念宣導，也期透過與鹽埕分局的警政公私協力，將複雜的道安知識轉化為深刻的肌肉記憶，也盼這群交通安全小種子，不僅能在繁華鬧區中保護自己的安全，更能將「路口停讓」與「反酒駕」的觀念帶回家庭，共同守護港都的交通安全。
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高雄市區監理所所長劉育麟表示，擁有悠久歷史的鹽埕區鹽埕國小，鄰近高雄駁二藝術特區及捷運站，周邊不僅商家林立，觀光人潮眾多，每逢上下學尖峰時段，主要幹道的車流量更是龐大，高雄市區監理所為了守護學童的安全，將大型車輛直接開進校園，讓國小學童親自登車體驗，從駕駛座的視角瞭解什麼是「司機的盲區」。