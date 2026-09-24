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▲公路局高雄市區監理所到鹽埕區鹽埕國小進行防禦駕駛與反酒駕公共危險觀念宣導。(圖／記者黃守作攝)

▲高雄市區監理所到鹽埕區鹽埕國小進行防禦駕駛與反酒駕公共危險觀念宣導，以響應115年交通安全月。(圖／高雄市區監理所提供)

▲高雄市區監理所到鹽埕國小進行防禦駕駛與反酒駕公共危險觀念宣導，與會學童互動熱絡。(圖／高雄市區監理所提供)

▲高雄市區監理所到鹽埕國小進行防禦駕駛與反酒駕公共危險觀念宣導，與會學童登上大貨車瞭解視野死角內輪差的情形。(圖／高雄市區監理所提供)

交通部公路局高雄市區監理所人員於今(24)日，到高雄市鹽埕區鹽埕國小，進行防禦駕駛與反酒駕公共危險觀念宣導，以響應115年交通安全月。公路局高雄市區監理所是與高雄市政府警察局鹽埕分局人員，鹽埕國小進行校園交通安全宣導，包括防禦駕駛與反酒駕公共危險觀念之宣導。高雄市區監理所所長劉育麟表示，擁有悠久歷史的鹽埕區鹽埕國小，鄰近高雄駁二藝術特區及捷運站，周邊不僅商家林立，觀光人潮眾多，每逢上下學尖峰時段，主要幹道的車流量更是龐大，高雄市區監理所為了守護學童的安全，將大型車輛直接開進校園，讓國小學童親自登車體驗，從駕駛座的視角瞭解什麼是「司機的盲區」。宣導活動現場也安排了轉彎輾壓「內輪差」區域交通錐的實境演示，小朋友們深刻體會到「遠離大車」的重要性，紛紛表示以後在路上看到大車一定會保持安全距離，並結合「視野死角內輪差」與「3D酒駕模擬體驗」，透過實境互動，讓這群身處熱鬧商圈的學童，從小建立扎實的防禦駕駛與反酒駕公共危險的觀念。另外，鹽埕警分局的員警也在現場引導學童配戴「3D酒駕模擬眼鏡」，進行直線行走挑戰，雖然國小學童距離法定騎車考照年齡尚遠，但警方強調法治教育與公共危險防制必須從小灌輸，孩子們戴上眼鏡後，因視覺失焦而東倒西歪、步伐踉蹌，在歡笑聲中深刻體會到飲酒對人體反應及控制力的嚴重破壞，並深植酒後絕對不開車的守法觀念。劉育麟指出，鹽埕區鬧區的交通特性需要學童具備更高的敏銳度，高雄市區監理所乃在高雄市鹽埕區鹽埕國小，進行防禦駕駛與反酒駕公共危險觀念宣導，也期透過與鹽埕分局的警政公私協力，將複雜的道安知識轉化為深刻的肌肉記憶，也盼這群交通安全小種子，不僅能在繁華鬧區中保護自己的安全，更能將「路口停讓」與「反酒駕」的觀念帶回家庭，共同守護港都的交通安全。