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住宿生深夜埋伏抓人！百人圍觀大合唱

▲台大男一舍近期傳出有住宿生多次在浴室留下排泄物，讓許多學生不堪其擾。（示意圖／台大官網）

百人聚浴室前驚動駐衛警！男同學辯稱：只拉這一次

台大校方發聲了！學生會盼保護當事人隱私

台大男一舍近日爆出「安屎之亂」環境衛生事件，有住宿生連續多次在浴室淋浴間內留下排泄物，讓其他學生不堪其擾。昨（23）日深夜有部分學生，在浴室蹲點試圖抓到犯人終結噩夢，最終在凌晨1點多成功逮到「擒屎皇」本人，上百名學生聞訊跑來拿起手機拍照圍觀，甚至還大合唱，最後驚動駐衛警到場將人帶走。為了揪出屢次影響宿舍浴室衛生的同學，部分學生於昨（ 23 ）日深夜自主發起蹲點行動，潛伏在浴室耐心等待。最終在今（24）日凌晨 1 點多成功當場逮住這名被戲稱為「擒屎皇」的肇事學生。抓到人的消息迅速在宿舍內傳開，瞬間引爆整棟宿舍的情緒，上百名學生聞訊紛紛跑出房門，在浴室前拿起手機拍照圍觀。現場圍觀群眾甚至還默契十足地大合唱起樂團芒果醬的歌曲〈我喜歡你〉，讓這場抓人行動意外演變成荒謬的校園奇觀。隨著現場聚集的人潮越來越多，這場深夜的騷動最終驚動了台大校園駐衛警，隨即將這名在浴室排泄的學生帶回處理，才結束了這場轟動全舍的「安屎之亂」。據現場同學轉述，涉案男子也在現場稱：駐衛警證實，該名涉案男子確實為台大在校生，當事男同學則辯稱，走進淋浴間時突感肚子極度不舒服、疼痛難耐，情急之下才會直接排泄，事後也有將現場清洗乾淨。針對這起離譜的校園事件，台灣大學校方事後也發表正式聲明表示，基於學校的教育責任，除了會立即派員對事發的浴室環境進行全面的清潔與消毒外，對於該名學生的不當破壞行為，也將嚴格依據校規進行議處，同時會啟動後續機制，協助安排相關的心理與行為輔導。台大學生會長孫傳哲也表示，學生會已掌握有同學於昨日凌晨在男一舍浴室內排泄的事件。他指出，最初是內部同學察覺異狀、發現有人在浴室排泄後，透過社群平台迅速傳播消息，導致大量住宿生聞訊趕抵浴室門外集結，企圖將走出來的當事人堵在門口，校方駐警隊警衛隨後獲報趕抵現場協助維持秩序並處理後續。台大學生會事後也呼籲校方，必須盡快針對男一舍的事發衛浴環境進行徹底的清潔與消毒作業，同時應提供涉事學生必要的輔導資源，並在處理過程中妥善保護該名學生的隱私權益。