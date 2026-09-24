我是廣告 請繼續往下閱讀

近來「懶人保養」成為美妝社群的熱門關鍵字。與過去強調「多步驟疊加」、「高濃度成分堆疊」的保養邏輯不同，越來越多消費者傾向用最少的步驟換取最有感的效果。本土保養品牌「美膚娜娜」跟上這股風潮，近期在網路上被熱議。根據美膚娜娜官網公開資訊，旗下的PDRN外泌體科妍系列，核心成分結合植物PDRN、牛奶外泌體與凍晶植萃專利。植物PDRN是高速修復成分，被稱為「塗抹式水光安瓶」；牛奶外泌體則透過奈米囊泡技術，讓極高活性成分加速修復肌膚。品牌將這類高階成分技術，轉化為居家也能操作的保養流程，獲得不少消費者的喜愛與關注。在Dcard美妝板上有網友分享了自己的實測心得。一名自述「超怕去醫美做臉又怕失敗又怕痛」的網友分享了自己的實測心得。網友提及，美膚娜娜新推出的PDRN系列不含皂鹼、SLS等常見清潔成分，洗後臉部肌膚滑順不乾澀；使用下來感覺到出油量變少、上妝更服貼，同時毛孔略微縮小、黑頭也有減少的變化。根據美膚娜娜官網公開資訊，這套「PDRN外泌體全系列三款產品」採用「淨、導、煥」三階段設計，先使用洗敷兩用的「PDRN外泌體深層收斂洗顏膜」；接著用「PDRN外泌體藻針前導液」為肌膚開啟吸收通道，最後以「PDRN外泌體熨斗精華液」收尾保養，讓A醛、植物PDRN與牛奶外泌體三效協同煥新。全系列三款產品採用美膚娜娜凍晶植萃專利，幫助深層保濕，「省步驟不省效果」的邏輯，訴求「懶人保養」。這篇實測心得分享引發許多網友共鳴，有網友直呼：「洗面乳還可以拿來敷ㄟ？懶人看到這裡先加分」、「我也有用洗臉那罐！好喜歡洗臉完嫩嫩不會乾乾緊繃」、「查開架這個價格不貴，加了外泌體成分以為要一千」。粉刺多，容易讓粉底卡粉不服貼。另一位網友留言表示，過去嘗試過多款清潔粉刺的工具與產品，對皮膚刺激、擠完容易脫皮；實際使用美膚娜娜的毛孔淨化導出液組合，將粉刺導出後，更容易用溫和的方式處理。這款組合適合台灣高溫潮濕環境，針對粉刺困擾，訴求「導出、收斂、舒緩」三層機制，避免因用力擠壓造成毛孔粗大。對現代消費者來說，效率與效果，兩者缺一不可。從水光肌保養到粉刺處理，消費者希望用更少的步驟、更溫和的方式，換取有感的結果。這也正是「懶人保養」能持續在社群發酵的原因。目前美膚娜娜PDRN外泌體科妍系列與毛孔淨化導出液組合，已於寶雅、屈臣氏、Tomod's及好蒔良選等通路販售，從日常清潔、保養到粉刺護理，提供消費者更精簡的居家保養選擇。