我們目標放在亞運，勢必會全力打，所以會保護好自己、不能受傷，有些球在國內，我們就會比較保守一點。

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國內打得辛苦 中華男籃球員解釋原因

主要是第一經驗不夠，當然我們也不會很想要受傷，我們目標放在亞運，勢必會全力打，所以會保護好自己、不能受傷，有些球在國內，我們就會比較保守一點。

從學長身上學到經驗 徐堂琪體會很深

真的是經驗上。他們很會去抓我們恍神、或沒有準備好的時候，處理球也比我們更好。這個聯賽舉辦久了，他們大概也知道裁判尺度在哪，就會抓裁判可吹可不吹的時候賴我們一下。這也是我們在台灣比較吃虧的地方，然後也可以把這些，帶來國際賽。

張俊生3對3賽事打好打滿 本人坦言有點累

我們做自己就好，能走多遠就走多遠。

我們不是他們。但能夠拿到金牌，我們也想要拿到金牌，因為那是一個巨大的榮耀。

第20屆名古屋亞運男籃3對3今日進行附加賽，中華男籃交手馬來西亞，整場掌握節奏，最終21：14大勝晉級四強。中華男籃4位球星今年在國內A3、T3等三對三聯賽「以賽養賽」，雖身披中華隊戰袍卻打得辛苦，輸掉不少場比賽，主力射手葉惟捷解釋原因，在於經驗不夠、收力打避免受傷，「中華隊3對3男籃今年在國內出戰許多比賽，面對許多前職業球員組成的知名世界隊伍，吞下不少場敗仗，但來到亞運賽場卻一路闖進8強，葉惟捷坦言，在國內確實打得很辛苦「「輸了也沒關係，我們回去繼續修正。」葉惟捷分享道，「從A3學長那邊學到的一些戰術跟跑位，還有身體對抗的一些東西，用在對的地方，對我們比較有幫助。」鄒子羲則認同，避免受傷確實是一項原因，另外「A3跟T3學到的就是身體對抗，因為三對三跟五對五還是會有落差，不管在裁判的尺度上還是身體的對抗上，還有包括大學長的一些經驗。其實在國內我們算學習了蠻多的，現在才有辦法應用在國際賽場上。」禁區支柱徐堂琪，今年在國內聯賽與許多「粗哥」學長對抗，吃了不少虧，他笑說，「主力得分手張俊生則說，從去年開始投入3對3比賽，雖然身體有點疲憊，但真的幫助很大，尤其是防守端，「因為我在籃下都會吃癟，身材不太好。在A3或其他比賽，學長他們都讓我先體驗到那種感覺，讓我在國際賽上更知道該怎麼守這些球。所以這幾場打下來，在裡面打，其實沒有像在台灣時，一樣容易被打進。經驗跟團隊的默契配合起來就變得更好。」亞運男籃3對3上屆拿到金牌，是否感受到壓力，4人都說沒有，「」張俊生說道，「」晚間交手菲律賓，兩隊於馬來西亞U23曾碰頭，中華隊戰績是1勝1敗。