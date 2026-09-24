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▲五月天阿信（後排右）日前也在社群揭密全新巨幕新舞台、預告解鎖新曲目、四人SOLO全新改版、驚喜嘉賓重磅登場。（圖／相信音樂提供）

言承旭、吳建豪、周渝民和五月天主唱阿信帶著《F✦FOREVER恆星之城》走遍各地開唱，今（24）日正式宣布於11月28日、11月29日首度站上台北大巨蛋。公司斥資5億重磅打造極致舞台，演唱會節目內容也將震撼升級，言承旭表示：「心情很興奮，甚至帶了點像新人剛出道時的緊張感。」演唱會門票將於10/4下午14:00 拓元售票全面開賣、13:00台新卡友優先購。今官方正式宣布，《F✦FOREVER恆星之城》台北限定場演唱會，於11月28日、11月29日兩天首度站上台北大巨蛋開唱。公司斥資5億打造極致舞台，節目內容也將升級，還有零死角金字塔升降台、全方位環場「逐星號」閃耀登場，要給觀眾全新的驚喜。為了迎接挑戰，言承旭、吳建豪、周渝民和五月天阿信早已投入節目策劃，進行為期二週的密集練團和彩排，甚至租下超大排練場，以1:1模擬真實舞台空間，讓四人從早到晚排練。五月天阿信日前也在社群揭密全新巨幕新舞台、預告解鎖新曲目、四人SOLO全新改版、驚喜嘉賓重磅登場，立刻讓粉絲們期待值拉到最高，掀起一波討論，也不斷敲碗演出日期。提到新的節目內容，吳建豪特別邀請美國知名舞者藝術家Daniel Cloud Campos來台，透露為了這次體育場的solo演出做出了調整，在彩排時看到舞者、燈光一切就緒，宛如一場百老匯秀，勢必讓歌迷驚豔。周渝民則預告驚喜曲目以及具有挑戰的表演內容。另外，言承旭透露心情很興奮，甚至帶了點像新人剛出道時的緊張感，他感性說：「對一個歌手來說，能夠站在這麼大的舞台上唱歌，本身就是一件很幸福的事情。」上次站上大巨蛋是擔任五月天的嘉賓，對言承旭而言還有另外一層意義，「20多年前唱《流星雨》的人，有一天會站在大巨蛋裡，對著這麼多人唱同一首歌，一首陪大家走過青春的歌，希望大家暫時放下生活，好好開心一次。」《F✦FOREVER恆星之城》台北限定場，門票10/4 (日) 13:00台新卡友享有優先購票資格，限區限量售完為止。14:00 拓元售票全面開賣，更多演出相關的資訊，請關注相信音樂官方臉書、Instagram、Threads、微博、微信。