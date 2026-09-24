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▲高雄全家海神新科狀元郎賀丹。（圖／高雄全家海神提供）

台美混血好手賀丹（Adam Hinton）在今年選秀大會上，以狀元之姿加盟高雄全家海神，開啟他的第一個職業球季。今（24）日海神舉行媒體日，賀丹受訪時被問到廣大球迷最關心的「國家隊意願」，他聽完翻譯後幾乎不帶一絲猶豫秒回，未來絕對還有機會再披中華隊戰袍，但隨著進入職業領域，如今也會有更多現實層面的因素需要納入考量。曾穿上中華男籃球衣出戰瓊斯盃、亞洲盃的賀丹，並未參加本屆名古屋亞運，而中華男籃最終也遺憾止步8強。談到未來是否還有機會穿上中華隊戰袍，賀丹語氣相當肯定地說：「絕對有機會。如果能再次收到邀請會感覺很榮幸。」不過賀丹也坦言現在已經踏進職業球隊，自然必須思考到更多層面：「我必須看跟母隊的配合狀況，以及我當時的身體狀態如何。相比以往，現在確實有更多層面的事情需要去思考與評估，但我絕對非常樂意為中華隊效力。」談到加入海神的首個職業賽季，賀丹雖然也追求個人的成長，但「贏得總冠軍」絕對是唯一首要目標，至於個人獎項則抱持順其自然態度。平時私下常與隊友蘇文儒等人一起訓練的他，更打趣透露：「我們約定好要一起入選年度防守第1隊，但我也希望能贏過文儒。雖然這是一項很難的任務，但我會全力以赴。」先前高雄海神官方社群中發出賀丹在訓練中「灌爆籃框」的影片，驚人的爆發力引發網友熱議，今日他本人也透露其實是灌爆了2個籃框，第1次是在他來海神第一天訓練的時候。賀丹今日笑著求饒表示不想再發生了：「灌爆籃框很危險又很貴，而且我們原本有4個框可以練習，被我灌壞2個後大家只能擠在同一個框投籃，效率很差。如果在正式比賽中灌爆還得花時間修，所以還是算了吧。」