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蕭豫玟禁區優勢強打 中華隊上半場建立優勢

霸氣挺進4強 明預計交手強敵日本

▲中華隊亞運當家射手黃鈴娟，本場貢獻13分。（圖／中華奧會提供）

2026年名古屋亞運女籃賽事今（24）日於IG Arena開打，中華女籃交手菲律賓，靠首節建立15：9領先，一路壓制對手，終場83：71擊退菲律賓，霸氣挺進4強。中華女籃本場全隊4人得分上雙，當家中鋒蕭豫玟14分、17籃板表現最佳，射手黃鈴娟也有13分貢獻。中華女籃小組賽不敵強敵韓國，以2勝1敗、小組第2之姿進軍8強，單淘汰賽面對菲律賓，開局就靠蕭豫玟禁區優勢強打得手，首節建立15：9領先。第二節菲律賓進攻手感回溫，雙方打得有來有往，中華隊鋒線群給予援助，包含黃鈴娟外線、中距離斬獲，替補上場的前鋒林育庭也挹注火力，中華隊一路取得雙位數領先分差，最終83：71擊敗菲律賓，挺進最終4強，對手是地主日本與泰國的勝方。數據方面，蕭豫玟本場「雙十」14分、17籃板最佳，射手黃鈴娟13分、韓雅恩11分、5籃板，林育庭則有10分進帳，主控陳晏宇則有7分、4助攻。