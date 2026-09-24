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▲現流鮮魚勇奪第一其中吳郭魚每條65元，讓民眾輕輕鬆鬆準備烤魚。（圖／愛買提供）

▲第五名則由透抽、魷魚串等軟足類拿下，今年成為中秋檔期銷售主力為魷魚串、魷魚足串。（圖／愛買量販提供）

▲全聯即起至10月1日前，推出燒肉祭，其中肉醃漬調味品項單筆任2件現折10元；指定蝦類商品單筆任2件現折10元。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲萬家福「產銷履歷認證斗六文旦」29元一顆。（圖／萬家福提供）

中秋烤肉採買進入高峰，全聯、萬家福、愛買推出中秋節優惠，買食材也能兼顧省荷包，並且愛買量販公布《海鮮及加工製品銷售TOP 5》排行榜，其中現流鮮魚一舉奪下銷售冠軍，吳郭魚每條只要65元，輕鬆上桌超美味；第二名由蝦類奪得。愛買量販根據近幾日銷售數據公布《海鮮及加工製品銷售TOP 5》排行榜，現流鮮魚勇奪第一名，其中吳郭魚每條65元，以親民價格成為中秋餐桌亮點；第二名由蝦類拿下，其中又以南美大白蝦850公克作為銷售主力，每盒只要299元；第三名則為貝類，新鮮文蛤半台斤79元，可直接上烤網製作酒蒸蛤蜊或炒菜。第一名：現流鮮魚-吳郭魚，即起至9月29日前特價65元第二名：蝦類-南美大白蝦850g，即起至9月29日前，850g特價299元第三名：貝類-文蛤，即起至9月29日前，半台斤特價79元第四名：海鮮加工製品-蟹棒（99元）、虱目魚丸（89元）、甜不辣（69元），即起至9月29日前特價第五名：軟足類-透抽、魷魚串，即起至9月29日前，特大魷魚2串199元、魷魚足3串159元愛買表示，自銷售數據可看出，中秋烤肉食材選擇更加多元，消費者不再只以肉品為主，鮮魚、蝦貝及方便料理的即烤海鮮皆成為熱門選擇，從生鮮到加工品一次購足，讓消費者不用跑多個通路，就能快速備齊一桌中秋烤肉好料。愛買APP會員9月25日限定，於全台愛買門市單筆消費滿2000元，即可獲得9折電子現金券，單筆最高回饋300元。全聯即起至10月1日前，推出燒肉祭，其中肉醃漬調味品項單筆任2件現折10元；指定蝦類商品單筆任2件現折10元、任3件現折20元；急凍鮮物精肉品項任2件現折20元、急凍鮮物指定鮮魚商品單筆任2件現折20元，大全聯指定蝦類商品單筆任2件現折20元、任3件現折50元。福利卡友全店烤肉醬/沙茶醬/香料調味粉/醬油/常溫奶油單筆滿120元贈120福利點（含全聯實體門市、小時達、全電商-箱購，單筆可累贈）。萬家福量販與樂家康超市即起至9月29日前，重磅推出中秋主題檔期。其中「產銷履歷認證斗六文旦」29元一顆，全店單筆消費不限金額，即可用 25 元 銅板價加價購「義美無糖高纖油切茶 570毫升」一瓶。烤肉配件滿千送百，會員單筆購買烤盤（爐）、烤肉架（網）、木炭、火種、免洗餐具、烤肉配件、鋁箔、保鮮盒、水壺、冷水壺、冰桶、保冷袋、保鮮膜（袋）等系列商品，每滿1000元即送100元電子現金折價券。