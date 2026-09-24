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評李四端專訪下手極重 溫朗東讚沈伯洋：正面回應有條理

資深媒體人李四端日前專訪民進黨台北市長參選人沈伯洋並於今（24）日首播，對此名嘴溫朗東評論，李四端核心質問5題，每個都很棘手，沈伯洋每題都正面回應、有條有理。如果王偉忠是綿裡針，先長輩溫馨一下，再來給你一拳；李四端則是不疾不徐、單刀直入，但是每一刀都讓你要用真功夫才能接，認為這些立場明顯「非綠」的資深媒體人，在訪問沈伯洋之後，心中難免會浮現一種複雜的情緒，「好久，好久沒訪政治人物這麼過癮了」。對於李四端專訪沈伯洋專訪，溫朗東認為，李四端下手極重，沈伯洋又是一一化解，核心質問主要有幾點，第一，怎麼看待柯文哲跟蔣萬安任內的市府文化；第二、政策願景，市府真的有錢做嗎？第三，當選後可能成為少數市長，如何面對藍營多數的議會？會否國會衝突重演？第四，是否影響到了公務員去中國旅遊的自由？第五，太太目前全職照顧家庭，當選市長後如何幫助跟他一樣的其他家庭？溫朗東說，問題每一個都很棘手，第一個問題不能全面批判，容易拉高對立，必須適度肯定，但又要踩住自己認為可以做得更好的地方；第二個問題是數據問題，硬底子功夫；第三個問題最難，這是政治現實問題，不能只叫人不投給國民黨，而要有客觀分析；第四個問題次難，這牽涉到許多藍營的敏感神經，說理不明確就會被抓著打；第五個問題有陷阱，暗示你是否「只鼓勵收養、甚至為此犧牲太太工作」？是否有對不同情況的家庭壓力提出解方？而沈伯洋每題都正面回應、有條有理。溫朗東表示，如果說王偉忠是綿裡針，先長輩溫馨一下，再來給你一拳；李四端則是不疾不徐、單刀直入，但是每一刀都讓你要用真功夫才能接。認為這些立場明顯「非綠」的資深媒體人，在訪問沈伯洋之後，心中難免會浮現一種複雜的情緒，「好久，好久沒訪政治人物這麼過癮了」。