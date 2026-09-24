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中視《綜藝一級棒》本週六（26日）推出「絕讚金曲隨堂考」，製作單位精心企畫「歌唱訓練班」歌中劇，由許志豪擔任班導師，帶著歌手學生進行「文武雙全」藝人養成考驗，通過畢業考就有機會成為康康投資的「好難看娛樂公司」旗下藝人，一唸公司名稱眾人便笑翻。節目中藝人輪番接受「文試」、「武試」，其中「文試」考題出現藝人的兒時照片，猜出本人即可得分，其中一張照片眾人完全猜不出來，甚至被笑虧「根本像清朝人物照」，沒想到答案一公布竟是康康，而康康對於製作單位用黑白照來呈現表達抗議，最有年代感的嫩照也意外成為本集亮點。除了「文試」測驗，眾人也要經過「武試」展現歌唱實力，當翁鈺鈞、陳怡婷演唱〈月琴〉挑戰高音時，坐在位置上的李子森和杜忻恬竟被吳美琳舉報「他們上課在打情罵俏、偷談戀愛」，杜忻恬解釋是因為李子森一直超線，手一直伸過來，許志豪一聽機靈反問：「他過來的只有手，有沒有別的？」一句話瞬間歪樓，畫風突變讓原本的歌唱考試直接變成「抓戀愛犯現行記」。接續節目還安排「舞台魅力大考驗」，由觀眾喜愛的搭檔組合進行男女對唱，許志豪、翁鈺鈞合唱〈心雨〉，陳怡婷、陳隨意演繹〈故事的真相〉，杜忻恬、李子森帶來〈鍾愛一生〉，吳美琳、陳孟賢則合唱〈小酒窩〉，不同組合展現歌唱實力與搭檔默契，精采度爆表。更多精彩內容就在每週六晚間8點中視《綜藝一級棒》、每週日晚間8點中天娛樂台播出。