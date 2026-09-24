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「國民姐夫」AKIRA的16人師弟團THE RAMPAGE將於中秋連假在Legacy TERA舉辦2天演唱會，除了RIKU會晚到，LIKIYA、陣、神谷健太、與那嶺瑠唯、山本彰吾、川村壱馬、吉野北人、岩谷翔吾、浦川翔平、藤原樹、武知海青、長谷川慎、龍、鈴木昂秀、後藤拓磨15位成員今（24）日下午抵台做準備，聽到台灣人過中秋習俗是家家戶戶在大街小巷烤肉，而且去打招呼的話，熱情鄉親還會送香腸吃，讓15位大男孩又驚又喜，準備拿柚子去「交換禮物」。THE RAMPAGE此趟是三度來台，學了「大聲一點」、「演唱會」、「我們回來了」等中文，甚至還有「新年快樂」，記者好奇問：「為什麼不是中秋節快樂，而是新年快樂？」他們才知道明天是中秋節。得知台灣人過中秋節都會吃月餅、在巷口烤肉、畫柚子，THE RAMPAGE覺得超震驚，「誒！真假」記者還還開玩笑說：「如果去跟路邊烤肉的陌生人說中秋節快樂的話，搞不好還會給你香腸喔！」浦川翔平聽到後雙眼瞪大，拿起手機狂筆記「中秋節快樂」的發音，並喊話相親們：「請等我們去！」主辦單位還準備15個柚子玩團康活動，第一次看到柚子的THE RAMPAGE感到新鮮，拿起奇異筆就畫了豬、恐龍、蜘蛛人、皮卡丘、永澤等角色，記者再次建議「可以拿這個去跟烤肉的家庭換香腸」，大家大笑直呼期待。THE RAMPAGE from EXILE TRIBE是LDH旗下16人男團，也是AKIRA的師弟，2016出道至今10年，大家都覺得這10年來，龍的轉變最大，「變成熟、舞風也很有自信，氣勢都有出來。」龍也很有感，「我是沒太大的感受，但家人也都會跟我說，因為我有菲律賓血統，每次回去也都有被說類似的話，應該是變得不少」。他們將於25日、26日在Legacy TERA一連舉辦2天演唱會，這也是THE RAMPAGE首度在台連開2場演出，隊長陣就說中文：「希望能透過我們的表演，把歡樂和喜悅帶給更多人。」