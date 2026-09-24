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資深媒體人王偉忠日前專訪民進黨台北市長參選人沈伯洋，節目播出後在網路掀起高度討論，影片觀看至今已飆破307萬次，且仍持續攀升中，不過這卻引發部分藍營支持者不滿，痛批其「一世英名毀於一旦」。對此，王偉忠23日在《今周刊》專欄首度回應，直言「我只是做了一場訪問」，同時也強調：「破圈不破圈、喜歡不喜歡，一笑置之！」王偉忠表示，自己在中廣節目《欸！我說到哪裡了？》訪問沈伯洋後，網路上出現各種解讀，有網友開始分析他究竟是偏藍、偏綠，還因此被稱「綠偉忠」；也有人批評主持人講太多話，應該讓受訪者有更多發揮空間；與此同時，質疑「為何不邀台北市長蔣萬安」的聲浪也四起，甚至出現「一世英名毀於一旦」等批評，王偉忠則坦言「不勝枚舉」。「我只是做了一場訪問。」王偉忠無奈直言，自己從事電視帶狀節目十多年、廣播節目也5年了，累積訪問超過500人，一場真正精彩的訪談，往往來自受訪者人生中面對的難題與經驗，而成功的祕訣就在於，依循原則、如實地面對自己，不必一味迎合外界的掌聲或噓聲，自己不會試圖改變別人，也不希望被別人改變，外界究竟如何評價這場訪談、是否「破圈」，他選擇一笑置之。最後，王偉忠提到，近期走在路上時，甚至會注意到旁人投射而來的目光，猜想對方究竟把自己看成藍、綠還是白，甚至是喜歡或憎恨；但對他而言，數十年後這些評價又有誰會在乎？隨後，話鋒一轉提醒，真正重要的是候選人將決定民眾未來的生活，因此面對市長選擇，仍應「慎之、慎之」。