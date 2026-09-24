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受惠於Meta推出全新個人AI助理「Muse」，AI ASIC（特殊應用積體電路）近期再度成為市場焦點，除了聯發科（2454）股價強勢站上5000元大關，ASIC設計大廠創意（3443）也受到外資高度關注，最新報告更首度給予買進評等，目標價直接喊到12000元。根據外資機構ALETHEIA CAPITAL最新報告，創意首度被納入研究範圍，並給予「買進」評等，同時喊出12000元目標價。報告指出，隨著代理型AI（Agentic AI）工作模式興起，AI運算成本持續增加，進一步推升市場對AI ASIC的需求。外資認為，創意具備先進封裝IP組合、統包服務能力，並與台積電DTP部門維持密切合作，在AI ASIC市場持續擴大的趨勢下，有望成為主要受惠廠商之一。外資指出，創意除了是Google、微軟自研CPU的合作夥伴，近期也持續將產線拓展至多家CSP（雲端服務供應商）的客製化ASIC市場，進一步擴大AI晶片布局。此外，創意近期已籌資650億元，約為現有現金的8倍，可望進一步充實營運資金。外資預估，創意今年營收有機會翻倍，2027年則可能成長4倍，並看好2026年至2028年間EPS成長達8倍。