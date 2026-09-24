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手部瘀青疑雲再起

美國總統川普（Donald Trump）於當地時間23日在華盛頓近郊的安德魯斯聯合基地（Joint Base Andrews）親自接機，現場鋪設紅地毯與軍儀隊展現高規格待遇，迎接中國國家主席習近平。然而，在這場舉世矚目的外交大戲中，川普在當地約攝氏18度的涼爽天氣下，身著厚重冬季大衣並配戴黑色皮手套的造型，引發外界對其健康狀況的討論與關注。綜合外媒報導，川普親自偕同第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）在機場迎賓，與習近平及其夫人彭麗媛親切握手致意，顯示美方對此次美中峰會的高度重視。然而，社群網路上的焦點很快轉移到川普的服裝穿搭上。在當天宜人的氣溫下，現場唯獨川普一人身穿厚重長大衣並戴著黑色皮革手套，和旁人相比他的穿著顯得相當不協調。知名政治評論員克拉森斯坦（Ed Krassenstein）就在X上發文質疑，「為什麼川普要在攝氏18度的天氣戴手套？他是在隱瞞手部狀況嗎？」另外也有網友認為，相較於習近平夫婦與梅蘭妮亞的穿著，川普顯得很虛弱，「好像他要去冰釣一樣」。事實上，現年80歲的川普先前多次被拍到手部出現明顯瘀青，過去白宮曾澄清這是他頻繁與民眾握手所致。然而，川普的白宮主治醫師巴拉貝拉（Dr. Sean Barbabella）透露，川普每日服用高達325毫克的阿斯匹靈作為日常保健；川普自己接受《華爾街日報》採訪時也曾坦言，選擇服用大劑量的抗凝血藥物以避免「血液過濃」，並承認「這確實會導致手部容易出現瘀青」。由於川普在出發搭乘「空軍一號」前往安德魯斯聯合基地時並未配戴手套，更讓外界懷疑迎接習近平時戴手套是用來遮掩瘀青。對此，白宮未立即回應媒體關於川普總統穿著的提問。