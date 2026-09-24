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▲楊光愛（如圖）直言若曾傷害她的人回來道歉，願意接受卻不代表一定會重新開始。（圖／27 Skies Pte. Ltd.提供）

小提琴家JOYY楊光愛過去曾為孫燕姿、張韶涵、李聖傑等歌手的巡演伴奏，近日推出專輯《重寫第一章》，主打歌〈隱痛〉談及人生低潮感受。談起情傷，楊光愛笑稱自己曾沒胃口、足不出戶，也會一個人哭、反覆想著同一件事，所以自然而然瘦下來。被問到心裡最深的傷好了幾成？楊光愛回答「八、九成」，剩下的如今已不急著治好，如果曾傷害她的人回來道歉，楊光愛也表示願意接受，卻不代表一定會重新開始，「有些門關起來之後，就不一定需要再打開。」提及新歌，楊光愛表示歌曲並非寫給某個前任，而是累積了愛情、人際關係、失去與人生低潮的感受。談起情傷，她笑稱自己曾沒胃口、足不出戶，一個人會哭、反覆想著同一件事。楊光愛坦言難過時比較安靜，卻仍會照常工作、排練，「你可能看起來一切正常，照樣工作、照樣生活，但只有自己知道那個情緒一直存在。」並透露通常不會在受傷當下立刻寫歌，而是等情緒沉澱後再回頭理解，〈隱痛〉便是許多經歷累積而成，她希望「自己的感受化成歌曲後，也能陪伴有相似心情的人。」至於心裡最深的傷好了幾成？楊光愛表示八、九成，剩下的已不急著治好，直言若曾傷害她的人回來道歉，願意接受卻不代表一定會重新開始，楊光愛說：「有些門關起來之後，就不一定需要再打開。」她希望觀眾看完MV後，能想哭就好好哭一次，也明白即使傷口還在，自己依然可以繼續往前走。過去曾為孫燕姿、張韶涵、李聖傑等歌手的巡演演奏，楊光愛如今站到舞台前方，坦言最大的壓力是作品寫上自己的名字後「你沒有地方可以躲了。」這份面對自己的勇氣，也延伸到新歌中。而MV特別飛往韓國首爾拍攝，合作曾執導SEVENTEEN成員VERNON〈Black Eye〉的導演，因為整個工作時間相當緊湊，僅僅只花了1天的時間，就完成所有拍攝工作。