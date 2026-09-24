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今天天氣：中秋節適合賞月 早晚溫差大

▲中秋連假4天天氣全台都較穩定，維持多雲到晴的好天氣。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

今天空氣品質

明天天氣：水氣減少 全台多雲到晴

▲舒力基颱風路徑大致確定，今明兩天（9月24日至9月25日）持續朝西北移動，周六北轉朝琉球靠近。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

一周天氣：舒力基颱風北轉 下周三東北季風

中央氣象署表示，舒力基颱風路徑逐漸明朗，預估周六（9月26日）抵達琉球東南方海域後北轉，對台灣直接影響機率降低，算是成功閃過；中秋連假4天天氣則大致穩定，高溫可能來到34度，午後山區、南部近山區有些降雨，大致適合烤肉、賞月。9月25日今天的天氣，大台北、東半部、恆春半島有零星降雨，午後山區、南部近山區有些降雨，但雨勢不影響入夜烤肉、賞月等行程，只有東半部入夜雲量稍多。溫度方面，西半部高溫31至34度，基隆北海岸、東半部28至32度，早晚低溫北部、宜蘭22至26度，中南部、花東24至27度。宜蘭、花東、馬祖、澎湖北部、雲嘉南、竹苗、高屏、金門竹苗、中部環境部提及，環境風場為偏東風，西半部位於背風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級，雲嘉南空品區可能達橘色提醒等級；竹苗及中部空品區為「橘色提醒」等級。9月26日明天的天氣，氣象署說明，台灣水氣進一步減少，全台維持多雲到晴的穩定天氣，午後降雨也大多集中在山區。氣象署提及，多雲到晴的穩定天氣維持到下周二，直到下周三，新一波東北季風增強，屆時桃園以北、東半部將開始出現零星降雨，山區午後也有降雨機會。舒力基颱風路徑，各國預估已達成初步共識，今天持續朝西北移動，周六抵達琉球東南方海域後，會因為太平洋高壓減弱，出現「往東北轉向」的情況，周日進一步朝東北方移動，對台灣造成影響的機率較低，不過中秋連假前往琉球群島、沖繩要特別留意。