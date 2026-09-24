台中市政府配合交通部觀光署國旅補助方案，加碼推出「週週住台中，度假一整年」抽獎活動，即日起至11月30日開放登錄，最大獎為一次送出52張住宿券，得獎者一年52週都能到台中度假，並把住宿費省下來。此外，10月至12月，將按月抽出電動機車及多項好禮，總獎項超過30個，歡迎全台旅人把大獎帶回家。
台中市觀光旅遊局局長陳美秀表示，台中從山城、都會到文化、生態及親子遊憩，還有在地美食等多元旅遊選擇，希望透過住宿抽獎活動，鼓勵旅客在台中多停留一晚，將旅遊從一日遊延伸為住宿行程。
依活動規定，持有中華民國身分證明文件的本國國民，在9月1日至11月30日期間，入住台中市參與觀光署國旅補助方案、且經審核通過的合法旅宿，完成住宿消費並取得有效發票或住宿憑證，即可參加抽獎。
民眾完成住宿後，可至活動網站填寫個人及住宿資料，並上傳發票或住宿憑證照片登錄。每張發票或住宿憑證限登錄一次，且不得載有公司行號、機關、學校或其他法人、團體的統一編號。
活動採累積抽獎方式，當月未中獎的有效抽獎序號，可自動累積至後續月份繼續參加，因此越早完成登錄，可參與的抽獎月份越多，中獎機率越高。
活動預計於10月、11月及12月分別公開抽獎，獎項除最大獎52張住宿券外，還包括電動機車及其他精選好禮，總計超過30個獎項。主辦單位提醒，完成登錄後，仍須妥善保存發票或住宿憑證，以供中獎時查驗。活動登錄期限至11月30日晚上11時59分止。
觀旅局籲請全台旅人，把握國旅補助及台中加碼好康，安排一趟台中小旅行，白天走訪特色景點、品嘗在地美食，夜晚入住優質旅宿，不只玩得盡興，更有機會把住宿券、電動機車及精選好禮帶回家。活動登錄網址、適用旅宿名單、抽獎時間及完整獎項內容，請至活動專頁(https://www.taichung-luckydraw.com.tw/Account/Login)及大玩台中活動網址(https://travel.taichung.gov.tw/zh-tw/event/activitydetail/10361)查詢。
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民眾完成住宿後，可至活動網站填寫個人及住宿資料，並上傳發票或住宿憑證照片登錄。每張發票或住宿憑證限登錄一次，且不得載有公司行號、機關、學校或其他法人、團體的統一編號。
活動採累積抽獎方式，當月未中獎的有效抽獎序號，可自動累積至後續月份繼續參加，因此越早完成登錄，可參與的抽獎月份越多，中獎機率越高。
觀旅局籲請全台旅人，把握國旅補助及台中加碼好康，安排一趟台中小旅行，白天走訪特色景點、品嘗在地美食，夜晚入住優質旅宿，不只玩得盡興，更有機會把住宿券、電動機車及精選好禮帶回家。活動登錄網址、適用旅宿名單、抽獎時間及完整獎項內容，請至活動專頁(https://www.taichung-luckydraw.com.tw/Account/Login)及大玩台中活動網址(https://travel.taichung.gov.tw/zh-tw/event/activitydetail/10361)查詢。