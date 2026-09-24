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民進黨新竹市長參選人莊競程與新竹縣長參選人、竹北市長鄭朝方，兩人合體看板正式上架，訴求大新竹共好。對此，莊競程今（24）日表示，不論是捷運、公共運輸路網、重大公共建設與教育資源，都必須放在「大新竹」的整體架構下長遠規劃，讓縣市重大建設彼此銜接、資源相互整合，才是新竹市民與縣民之福。莊競程指出，新竹縣市民眾跨域工作、就學早已是日常，城市治理也應跟上市民實際的生活方式，大新竹擁有科技產業發展優勢，但城市競爭力不能只有產業，與生活息息相關的交通、教育、公共建設與環境同樣重要，未來新竹縣市都應從區域發展思考城市治理，重大建設不能到縣市交界就各自規劃。莊競程表示，「捷運」就是最具體的例子，他已提出新竹捷運四年內動工的目標，捷運也不只是一條路線或單一工程，而是大新竹未來交通骨幹的重要一環。他說，從捷運路網、大眾運輸到主要道路，都應從大新竹整體人流與發展需求規劃，並強化新竹縣市之間的交通整合，逐步建立更完整的公共運輸路網。莊競程說，此次與鄭朝方共同掛出「大新竹共好」看板，延續兩人日前就交通建設、城市發展及生活環境等議題的交流，新竹縣市面對許多共同的發展課題，未來市府應主動與新竹縣建立穩定的溝通合作，讓重大政策與公共資源配置能從大新竹整體需求出發。莊競程強調，「大新竹共好」不只是一塊聯合看板，更代表未來城市治理的方向，新竹市的發展與新竹縣高度連動，未來市府要把眼光放得更遠，讓重大建設有整體規劃、公共資源有效運用，讓新竹的進步不只反映在產業與經濟數字，更真正轉化為市民生活品質的提升。