我是廣告 請繼續往下閱讀

2026-27 賽季高雄全家海神季票資訊

席次類別 成人季票售價 兒童季票售價（12歲以下） 組合總價值 內含權益與超值商品 VIP季票

（場邊席長邊第一排） $59999 $34900 $83460 例行賽主場18場門票、應援折疊推車、運動休閒雙肩後背包、冰力保冷提袋、二次運球聯名客製化Fastbreak快攻小包、26-27季票限定紀念TEE、客製化主場主戰球衣、主場應援短TEE等 1S季票

（場邊席長邊第二排 / 籃下短邊） $45999 $24900 $60700 例行賽主場18場門票及季票專屬限定商品 1A季票 $13999 $9900 $16540 例行賽主場18場門票及季票專屬限定商品

▲高雄全家海神神隊友季票。（圖／高雄全家海神提供）

▲場邊席長邊第二排和兩側籃下短邊「1S季票」售價$45999元（價值$60700元）。（圖／高雄全家海神提供）

▲「神隊友季票」場邊席長邊第一排「VIP季票」售價$59999元（價值$83460元）。（圖／高雄全家海神提供）

▲「1A季票」$13999元（價值$16540元）。（圖／高雄全家海神提供）

高雄全家海神職業籃球隊今（24）日舉辦媒體日，由前日本B聯盟宇都宮皇者3冠總教練齊科領銜，洋將洛斯柯、貝西里、加爾文，以及名古屋亞運回歸的胡瓏貿，加上新科狀元賀丹與上季班底，宣告新賽季重新啟航。神隊友季票也在今日開放原季票、家庭護照會員優先購，並推出「五季榮耀限定禮遇」首度開放讓續約神隊友享專屬球員通道擊掌體驗。「神隊友季票」場邊席長邊第一排「VIP季票」售價$59999元（價值$83460元），可擁有例行賽主場18場門票、應援折疊推車、運動休閒雙肩後背包、冰力保冷提袋、二次運球聯名客製化Fastbreak快攻小包、26-27季票限定紀念TEE、客製化主場主戰球衣、主場應援短TEE等超值商品，另有場邊席長邊第二排和兩側籃下短邊「1S季票」售價$45999元（價值$60700元），「1A季票」$13999元（價值$16540元）。新賽季爸媽敲碗的「Brownie兒童季票」全新登場。「VIP席$34,900元」、「1S席$24,900元」、「1A席$9,900元」，12歲以下小小神隊友，可以超划算價格陪伴海神征戰整季。即日起至26日23時59分止開放25-26季票、家庭護照會員優先購，29日12時至10月1日23時59分止全面限時販售。季票續約推出「五季榮耀限定禮遇」，可獲得球員進場通道擊掌體驗乙次（自選場次），及AQUAS球衣簽名署名紀念錶框，另有AQUAS STORE商品抵用券，讓續約神隊友拿好拿滿。持玉山漢神巨蛋聯名卡購買海神季票，還可享有85折專屬優惠。執行長李偉誠表示齊科資歷豐厚，在日本執教期間一口氣奪B聯盟總冠軍、BCL Asia冠軍及EASL 東亞超級聯賽冠軍，十分注重細節與團隊執行力。另一方面，Aqua Mermaids有南韓人氣啦啦隊女神柳辰京、韓志恩、李夏恩加入應援行列，無論球賽內容、娛樂觀賽體驗都要給神隊友耳目一新的感受。